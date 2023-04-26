Dilek'in yerine geçirmeye hazırlanıyorlar! Gönül Dağı'nın yeni transferi diziye 2. parlak çağını yaşatacak!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nın son bölümünde heyecan dolu gelişmeler yaşandı. 94. bölümüyle ekranlara gelen dizide Taner ve ekip arkadaşı tarafından yapılan icat herkese büyük bir şaşkınlık yaşattı. Öte yandan son haftalarda yaşanan geri dönüş olayı kasabaya renk kattı. Sürpriz karakterin diziye dönüşü herkesi şaşırtırken akıllara Meryem olayı geldi. İzleyiciler bu gelişme sonrası bu hafta yayınlanacak olan 95. bölümü bekliyor.