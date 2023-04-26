Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 26.04.2023 09:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.04.2023 08:35
    ABONE OL

    Diziyi hasretle bekleyen Kurtlar Vadisi izleyicisi şoku bizzat yaşadı! Önce başlayacağını söylemişlerdi şimdi de…

    Kurtlar Vadisi hayranları dizinin yeni versiyonunu heyecanla bekliyor. Kasım ayında TRT Müzik'te Mazhar Alanson ile programına katılan Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi için heyecanlandıran bir açıklama yapmıştı. Ünlü oyuncu diziyle ilgili merak uyandıran açıklamasında başlama tarihi için Ocak ayını işaret etmişti. Ancak dizinin başlamaması büyük bir hayal kırıklığına neden oldu.

    Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak?

    Senaryosu, oyuncu kadrosu ve karakterleriyle Türk televizyon tarihinde iz bırakan Kurtlar Vadisi dizisinin etkisi dijital platformlarda hala sürüyor. Türk televizyon tarihinin en popüler dizilerinden birisi olan projenin bu yıl tekrar başlaması bekleniyor. Kurtlar Vadisi'nin yeni sezonunda bizi neler bekliyor sorusunun cevabını tam olarak bilemiyoruz. Ancak geçtiğimiz aylarda dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz dizi için Ocak ayını göreceklerini ve çalışmalara başlayacaklarını ifade etmişti.

    OCAK AYINI İŞARET ETMİŞTİ

    Necati Şaşmaz geçtiğimiz aylarda TRT Müzik'te Mazhar Alanson'un sunumuyla ekranlara gelen programda dizinin başlaması için Ocak ayını göreceklerini ifade etmişti. Bu açıklama heyecana neden olmuştu.

    Kurtlar Vadisi'nin Ocak ayında izleyici karşısında olması bekleniyordu. Ancak beklenen olmadı. Ancak aylar geçmesine rağmen dizinin başlamaması izleyicilerde büyük bir şaşkınlık yarattı.

        "HAZIRLIK İÇERİSİNDEYİM"

        Ünlü oyuncu açıklamasında "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için." sözlerini sarf etmişti.

        AÇIKLAMA BEKLENİYORDU

        Yapılan bu açıklama izleyicileri heyecanlandırırken gözler Pana Film'den yapılacak açıklamaya çevrilmişti.

        İzleyiciler henüz Pana Film'den bir açıklama gelmemesi üzerine hayal kırıklığı yaşadı.
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Emlak Katılım
            Haberler Magazin Diziyi hasretle bekleyen Kurtlar Vadisi izleyicisi şoku bizzat yaşadı! Önce başlayacağını söylemişlerdi şimdi de…
                loading
                SON DAKİKA