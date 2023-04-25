1'i yetmedi 2'si birden... Yalı Çapkını'nda sabırları zorlayacak ayrılık yaşandı!

Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını'nda üstlendiği rollerle adından söz ettiren iki karakterden izleyenleri hayal kırıklığına uğratacak haber geldi. Dizide konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçen Fırat Çelik diziye veda eden ilk isim olurken yaşanan ikinci veda ise izleyicileri şoke etti. Sevilen bir isim daha projeye vedasıyla gündeme geldi.