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    • 25.04.2023 13:51
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    • 26.04.2023 08:51
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    1'i yetmedi 2'si birden... Yalı Çapkını'nda sabırları zorlayacak ayrılık yaşandı!

    Cuma günleri izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını dizisinde yaşanan son iki ayrılık izleyicilerin moralini bozdu. Dizide yaşanan peş peşe vedaların yaşanması herkesi şoke etti. Gözler şimdi bu hafta cuma günü yayınlanacak olan bölüme çevrildi.

    Yalı Çapkını’nda flaş ayrılık!

    Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını'nda üstlendiği rollerle adından söz ettiren iki karakterden izleyenleri hayal kırıklığına uğratacak haber geldi. Dizide konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçen Fırat Çelik diziye veda eden ilk isim olurken yaşanan ikinci veda ise izleyicileri şoke etti. Sevilen bir isim daha projeye vedasıyla gündeme geldi.

    İKİ ÜNLÜ OYUNCU BİRDEN...

    Yakın zamanda Yalı Çapkını'nda iki veda birden yaşandı. Fırat Çelik ve Mine Tugay diziye veda eden isimler oldu.

    Yalı Çapkını dizisinde Efe karakterine hayat veren ve Ferit ile Seyran arasındaki tansiyonu artıran Fırat Çelik, projeye veda eden ilk isim oldu.

        Cuma akşamlarına damgasını vuran diziye ilk veda eden isim Fırat Çelik oldu.

        Dizide bir ayrılık daha yaşandı. Defne karakterini canlandıran Mine Tugay'ın vedası izleyiciyi üzen başka bir gelişme oldu.

        Güzel oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile son çekimlerinin yapıldığını duyurmuştu.
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            Haberler Magazin 1'i yetmedi 2'si birden... Yalı Çapkını'nda sabırları zorlayacak ayrılık yaşandı!
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