1'i yetmedi 2'si birden... Yalı Çapkını'nda sabırları zorlayacak ayrılık yaşandı!

Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını'nda üstlendiği rollerle adından söz ettiren iki karakterden izleyenleri hayal kırıklığına uğratacak haber geldi. Dizide konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçen Fırat Çelik diziye veda eden ilk isim olurken yaşanan ikinci veda ise izleyicileri şoke etti. Sevilen bir isim daha projeye vedasıyla gündeme geldi.
İKİ ÜNLÜ OYUNCU BİRDEN...
Yakın zamanda Yalı Çapkını'nda iki veda birden yaşandı. Fırat Çelik ve Mine Tugay diziye veda eden isimler oldu.
Yalı Çapkını dizisinde Efe karakterine hayat veren ve Ferit ile Seyran arasındaki tansiyonu artıran Fırat Çelik, projeye veda eden ilk isim oldu.