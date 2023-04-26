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    • Magazin
    • 26.04.2023 16:15
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    • 26.04.2023 16:42
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    Aydemir Akbaş son dakika! Aydemir Akbaş sağlık durumu nasıl, ne oldu? Kolpaçino’nun Sabri abisinden güzel haber!

    Bir süredir kanser tedavisi gören Aydemir Akbaş'ın sağlık durumu araştırılmaya başlandı. İnternet arama motorlarında ''Aydemir Akbaş iyileşti mi, nasıl oldu?'' sorusuna yanıt aranıyor. Peki Aydemir Akbaş son dakika! Aydemir Akbaş sağlık durumu nasıl, ne oldu? Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Aydemir Akbaş son dakika!

    Kolpaçino ve Kutsal Damacana gibi filmlerde rol alan ünlü oyuncu Aydemir Akbaş bir süredir kanser tedavisi görüyor. Akbaş'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Ünlü isimden son dakika açıklama geldi. İşte detaylar...

    AYDEMİR AKBAŞ SAĞLIK DURUMU NASIL, NE OLDU?

    87 yaşındaki ünlü oyuncu Aydemir Akbaş, "Sevenlerime müjde olsun kanser değerlerim yarı yarıya azalmış. Bırakmak yok, tedaviye devam" dedi.

    Önceki yıllarda kolon, gırtlak ve bağırsak kanseriyle mücadele eden oyuncu yeniden kansere yakalandığını duyurmuştu.

    Yaklaşık 4 aydır tedavisi süren Aydemir Akbaş, sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

    Akbaş yeni açıklamasında, "Mesaj atan, merak eden çok oluyormuş. İlginize ve dualarıza müteşekkirim. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Sevenlerime de müjde olsun kanser değerlerim yarı yarıya azalmış. Bırakmak yok, tedaviye devam" ifadelerini kullandı.

        AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?

        Arnavut asıllı Türk senarist, yönetmen, oyuncu, gazeteci ve spor yazarı Aydemir Akbaş, 25 Şubat 1936 tarihinde dünyaya geldi. 1936 yılında Arnavut bir baba ve Sürmeneli bir annenin oğlu olarak İstanbul'da doğan Akbaş, Galatasaray Lisesinde eğitim gördükten sonra bir süre gazetecilik yaptı.

        Gazetecilikten sonra tiyatro oyunculuğuna başlayarak Gülriz Sururi, Ayfer Feray, Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi ünlü tiyatro isimleriyle beraber çalıştı. Keşanlı Ali Destanı, Direkler Arası, Zilli Zarife, Ferhat ile Şirin gibi oyunlarda rol aldı.

        Aydemir Akbaş sinemayla 1964'te Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Keşanlı Ali Destanı" adlı film ile geçti. Fakat, filmden önce Keşanlı Ali Destanın ilk tiyatro gösterimin de 31 Mart 1964 yılın da hem sahne amirliği yapmış hem de Sipsi Selim karakterine hayat vermiştir. Bir süre Yılmaz Güney'in filmlerinde oynadı. 1974 yılında Yeşilçam seks filmleri furyasında çok sayıda erotik-komedi filminde rol aldı. Daha sonraki yıllarda İbrahim Tatlıses ile çalışarak senaryo çalışmaları yaptı.

        1968 yılında Ayfer Feray – Nisa Serezli Tiyatrosu'nda 7 Kocalı Hürmüz oyununda rol aldı. 1969 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosunda ve Ortakları Tiyatrosunun ortaklarından biri oldu. Burada Nikah Kağıdı, Düşenin Dostu oyunlarında rol aldı. Birçok tiyatro oyununun yönetmenliğini yaptı.

        Cem Davran ile 2007'de çevirdiği "Avrupalı" Ekim 2007'de rekor sayıda kopya ile gösterime girmiştir. Aydemir Akbaş oyuncu olarak 125 filmde görev yaparken, 7 kez de yönetmenlik koltuğuna oturmuştur.

        Son filmi Şafak Sezer ile ün yapan Kolpaçino 3. Devre'dir. 40'ı komedi olmak üzere 127 filmde rol aldı, 8 filmin yönetmenliğini yaptı, 30 kadar tiyatro oyununda oynadı. Ayrıca birçok TV dizisinde rol aldı. 33 filmin senaryosunu yazdı.

        Türkiye'nin yaşayan en eski spor yazarlarından biridir. Aynı zamanda Galatasaray taraftarı ve Galatasaray Spor Kulübü üyesidir.

        ÖZEL HAYATI

        Akbaş, 1964 yılında evlendiği eşi tiyatro oyuncusu Beyhan Benek'le iki kez boşanmış, üç kez evlenmiştir.
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        Haberler Magazin Aydemir Akbaş son dakika! Aydemir Akbaş sağlık durumu nasıl, ne oldu? Kolpaçino’nun Sabri abisinden güzel haber!
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