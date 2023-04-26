Aydemir Akbaş son dakika! Aydemir Akbaş sağlık durumu nasıl, ne oldu? Kolpaçino’nun Sabri abisinden güzel haber!

Kolpaçino ve Kutsal Damacana gibi filmlerde rol alan ünlü oyuncu Aydemir Akbaş bir süredir kanser tedavisi görüyor. Akbaş'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Ünlü isimden son dakika açıklama geldi. İşte detaylar...
AYDEMİR AKBAŞ SAĞLIK DURUMU NASIL, NE OLDU?
87 yaşındaki ünlü oyuncu Aydemir Akbaş, "Sevenlerime müjde olsun kanser değerlerim yarı yarıya azalmış. Bırakmak yok, tedaviye devam" dedi.
Önceki yıllarda kolon, gırtlak ve bağırsak kanseriyle mücadele eden oyuncu yeniden kansere yakalandığını duyurmuştu.
Yaklaşık 4 aydır tedavisi süren Aydemir Akbaş, sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Akbaş yeni açıklamasında, "Mesaj atan, merak eden çok oluyormuş. İlginize ve dualarıza müteşekkirim. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Sevenlerime de müjde olsun kanser değerlerim yarı yarıya azalmış. Bırakmak yok, tedaviye devam" ifadelerini kullandı.