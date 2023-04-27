Pılısını pırtını toplayıp gidecek! Teşkilat dizisinde ciğerleri dağlayacak ayrılık!

TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Teşkilat dizisinde aksiyon hız kesmeden devam ediyor. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Deniz Baysal Yurtçu'nun başrollerinde yer aldığı diziden efsane bir karakterin diziye veda edeceği iddia edildi. Kulislerde kulaktan kulağa dolaşan bu gelişme sonrası "Efkar Baba ölüyor mu, Gürkan Uygun diziden ayrılacak mı sorusu akıllara geldi. Merak edilen sorunun yanıtı yayınlanacak yeni bölümlerde netlik kazanacak.