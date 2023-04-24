Meğer yeni sezonun çekimleri... Hasretle beklenen Arka Sokaklar için müjde üstüne müjde geldi!

Hasretle beklenen Arka Sokaklar için müjde üstüne müjde verildi. Meğer yeni sezonun çekimleri o tarihte başlayacakmış. Milyonlarca kişi tarafından heyecanla izlenen Arka Sokaklar dizisi için heyecanlı geri bekleyiş başladı. 2022 yılının sonlarına doğru ekranlardaki macerasına ara veren dizinin ne zaman izleyicisiyle buluşacağı netlik kazandı. Kanal ile yapımcı şirket tarafından yakında imzaların atılacağı söylendi.