Seyircinin ağzı bir karış açık... Üç Kız Kardeş dizisini tahtından edecek ayrılık yaşandı!

Kanal D ekranlarında salı günleri izleyici karşısına çıkan ve Özgü Kaya, İclal Aydın ve Reha Özcan'ın başrollerinde yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde heyecan tam gaz devam ederken kahreden haber geldi. Süreç Film imzalı dizide bomba bir ayrılık yaşandı. Sosyal medyanın bu ayrılık haberleriyle çalkalanmasının ardından izleyiciler yeni bölümlerde neler olacağına odaklandı. Ünlü oyuncunun diziden ayrılması herkesi şaşkına çevrildi.