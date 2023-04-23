Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 23.04.2023 16:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.04.2023 16:29
    ABONE OL

    MasterChef Yağız Özçelik’ten kötü haber! Hasar alan otomobilden yaralı kurtarıldı! Hastaneden ilk görüntü...

    MasterChef yarışmasıyla adını duyuran Yağız Özçelik’ten kötü haber geldi. Düzce'de bariyerlere çarparak ağır hasar alan otomobilden yaralı kurtulan sürücünün Masterchef yarışmacısı Yağız Özçelik olduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan fenomen yarışmacı, son halini yayınlarken sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İHA
    Yağız Özçelik’ten kötü haber!

    Kaza, dün D-100 Karayolu Kapıcı Sapağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce'den Sakarya istikametine seyir halinde olan Yağız Özçelik idaresindeki 35 ZC 627 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere saplanarak parçalandı.

    Kazayı görenler hemen yardıma koşarken, otomobil devrilmemesi için tahtalar ile sabitlendi.

    İhbar üzerine bölgeye gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan Özçelik, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Hastanede tedavi altına alınan Masterchef yarışmacısı Özçelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar trafik kazası geçirdim. Tek başımaydım araçta. Çok şükür iyiyim" açıklamasında bulundu.

        Özçelik, Instagram hesbaında hastane odasında çektiği bir fotoğrafını yayınlamayı da ihmal etmedi.

        Yarışmacının son hali hayranlarını korkuturken geçmiş olsun Özçelik'e mesajları yağdı.

        İşte Yağız Özçelik'in o paylaşımı...
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Kahramanmaraş’ta 23 Nisan’a özel D&R etkinliği!
        Haberler Magazin MasterChef Yağız Özçelik’ten kötü haber! Hasar alan otomobilden yaralı kurtarıldı! Hastaneden ilk görüntü...
            loading
            SON DAKİKA