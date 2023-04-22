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    • Magazin
    • 24.04.2023 08:57
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    • 24.04.2023 08:57
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    Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni transferi diziyi uçuşa geçirdi! Gelişiyle hasımlığın kitabını yazdılar!

    atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni transferleri izleyicileri heyecanlandırmaya devam ediyor. Dizinin kadrosuna yeni katılan ünlü oyuncular izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Son olarak Engin Benli'nin Tatavlalı karakteri büyük bir beğeni topladı. Diziye gelen oyuncuların yanı sıra diziye yeni katılacak oyuncular da merakla bekleniyor. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümlerinde heyecan tavan yaparken yeni transferler diziye büyük heyecan kattı. Sosyal medyada " Gelişiyle hasımlığın kitabını yazdılar!" yorumları yapıldı.

    takvim.com.tr
    Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni transferi tam not aldı!

    Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümü için heyecan giderek artıyor. Yeni bölümlerde heyecan tavan yaparken yeni transferler diziye renk katıyor. Diziye gelen oyuncuların yanı sıra ünlü oyuncu Engin Benli de Tatavlalı karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Cezayir ve Tatavlalı düşmanlığı ortamı hararetlendirdi. Şimdi izleyiciler büyük bir heyecanla gelecek salı günü yayınlanacak bölüme kilitlendi. Gelecek hafta yayınlanacak bölümde ortalık iyice karışacak ve yaşanacak bir olay izleyiciler çok şaşırtacak.

    DİZİYE RENK KATTI

    Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından heyecanla beklenmeye başladı. Dizinin yeni bölümlerinde heyecan tavan yaparken yeni transferler heyecana neden olmaya devam ediyor.

    Diziye Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan katılan isimler dikkat çekerken yeni isimler kadroya tek tek dahil ediliyor.

        YENİ ROLÜ ÇOK KONUŞULDU

        EDHO'da Yaman Korkmaz karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Engin Benli Ben Bu Cihana Sığmazam dizisindeki Tatavlalı karakteriyle izleyiciden yine tam not almayı başardı.

        CEZAYİR'DEN KRİTİK HAMLE!

        Cezayir, Kayıkçı'nın Bekir'in ölüm anına ilişkin fotoğrafları aile üyelerine ve emniyete gönderdiğini öğrenir. Cezayir, meclisini toplar ve Kayıkçı'ya meydan okumaya karar verir.

        Cezayir ise daha önce elinden kaçırdığı Tatavlalı'nın canını almak için Tatavlalı'nın mekanına sert bir baskın düzenler. Baskın sırasında Cezayir, kendi ekibinde bir hain olduğunu anlar.
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            Turuncu kategorideki hain Frankfurt’ta ortaya çıktı
            Haberler Magazin Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni transferi diziyi uçuşa geçirdi! Gelişiyle hasımlığın kitabını yazdılar!
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