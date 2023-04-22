Gelişiyle diziye büyük renk katacak! Gönül Dağı'ndan ortamı şenlendirecek transfer müjdesi!

TRT 1 ekranlarında cumartesi akşamları Anadolu'dan aktardığı sıcacık hikayesiyle izleyici karşısına çıkan Gönül Dağı'nda bir yandan vedalar yaşanırken öte yandan kadroya yeni isimler katılmaya devam ediyor. Hikayesi giderek heyecanlanan diziye usta bir isim daha dahil oluyor. Azize karakteriyle usta bir oyuncu dizinin kadrosuna katılıyor. Dişçi Musa'nın arkadaşı olarak diziye katılan Azize karakterinin nasıl birisi olacağı izleyicinin merak ettiği tek soru olarak akıllarda yerini aldı.