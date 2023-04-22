Biletlerini tek tek kestiler! Alparslan Büyük Selçuklu'daki 3 vedaya mendil dayanmaz!

TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Alparslan Büyük Selçuklu'da son olarak Sultan Tuğrul Bey karakterini canlandıran Barış Bağcı'nın vedası seyirciyi son üzen gelişmeler arasında yer almıştı. Bağcı'nın ayrılığı izleyiciyi şoktan şoka sokarken Sultan Alparslan ve Kutalmış arasındaki taht kavgası heyecanı doruklara çıkardı. Savaşta ağır bir yara alarak ölen Kutalmış'ı canlandıran ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın diziden ayrılması izleyicileri şoke etti.
3 BÜYÜK VEDA
Çağrı Bey - Erdinç Gülener
Tuğrul Bey - Barış Bağcı
Kutalmış Bey - Kanbolat Görkem Arslan
SEVİLEN İSMİN VEDASI ŞOKE ETTİ
Alparslan Büyük Selçuklu'ya yakın bir zamanda sevilen bir isim veda etti. Sultan Tuğrul Bey karakteriyle milyonlarca kişi tarafından takdir edilen ünlü oyuncu Barış Bağcı diziye veda eden isim oldu.