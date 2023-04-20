Ve 2019 sonrası bir ilk... Diriliş Ertuğrul'un yerini kapacak dizi belli oldu!

Diriliş Ertuğrul dizisi 5 yıllık macerasını 2019 yılında sonlandırdıktan sonra izleyicilerin merakla takip ettiği bir dizilerden birisi olmayı başardı. Öyle ki yıllar geçmesine rağmen tekrar bölümleri heyecanla izleniyor. Tekden Film, bu sefer TRT Dijital'de yayınlanacak bir dizi projesi için çalışmalara başladı. Fetih Ülküsü Kızilelma dizisinin ilk sezonu 8 bölüm olarak planlanmakta ve Fatih Sultan Mehmet zamanlarını konu alacak. Bir Fetih Ülküsü Kızılelma dizisi önümüzdeki süreçte TRT Dijital'de izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.