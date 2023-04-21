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    • Magazin
    • 21.04.2023 16:06
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    • 21.04.2023 16:11
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    78 yaşında vefat eden Rana Cabbar’ın cenaze töreni ayrıntıları belli oldu!

    Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Süleyman Efendi karakteriyle hafızalara kazınan Rana Cabbar, 78 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünlü oyuncu için düzenlenecek cenaze programı belli oldu. Rana Cabbar'ın cenazesinin yarın saat 13.00'te Şişli Ermeni Katolik Mezarlığı'nda düzenlenecek ayinin ardından toprağa verileceği açıklandı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    DHA
    Cenaze töreni ayrıntıları belli oldu!

    Aşkı Memnu dizisinde canlandırdı 'Süleyman efendi' rolü ile hafızalara kazınan usta oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti.

    Geçtiğimiz günlerde Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırılan oyuncunun vefat haberini Sökmen Menajerlik duyurdu: "Değerli oyuncumuz Rana Cabbar'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz"

    Oyuncular Sendikası'nda yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Değerli meslektaşımız Rana Cabbar hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun"

        CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
        Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Cabbar için düzenlenecek cenaze programı belli oldu.

        Rana Cabbar'ın cenazesi, yarın saat 13:00'de Şişli Ermeni Katolik Mezarlığı'nda düzenlenecek ayinin ardından toprağa verilecek.
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        Haberler Magazin 78 yaşında vefat eden Rana Cabbar’ın cenaze töreni ayrıntıları belli oldu!
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