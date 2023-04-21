78 yaşında vefat eden Rana Cabbar’ın cenaze töreni ayrıntıları belli oldu!

Aşkı Memnu dizisinde canlandırdı 'Süleyman efendi' rolü ile hafızalara kazınan usta oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz günlerde Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırılan oyuncunun vefat haberini Sökmen Menajerlik duyurdu: "Değerli oyuncumuz Rana Cabbar'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz"
Oyuncular Sendikası'nda yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Değerli meslektaşımız Rana Cabbar hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun"