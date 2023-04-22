Apar topar kadroya dahil ettiler! Teşkilat dizisinin yeni transferi diziye altın çağını yaşatır!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat dizisine izleyicilerin dikkatini çekecek bir karakter katıldı. Üç sezonluk macerasına hız kesmeden devam eden Teşkilat'ın kadrosuna Zeynep Tuğçe Bayat oldu. Son olarak Kuruluş Osman dizisinde Targun Hatun rolüyle Kuruluş Osman dizisinde rol alan güzel oyuncu Siyah İnci karakteriyle dizide karanlık bir rolle izleyici karşısına çıktı. Güzel oyuncunun canlandırdığı karakter izleyiciden tam not aldı.
BOMBA TRANSFER!
Dizide yabancı bir ajan olan "Siyah İnci" karakterini ise güzel oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat canlandırıyor.
Zeynep Tuğçe Bayat daha önce Kuruluş Osman'da Targun Hatun olarak seyirci karşısına çıktı.