Apar topar kadroya dahil ettiler! Teşkilat dizisinin yeni transferi diziye altın çağını yaşatır!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat dizisine izleyicilerin dikkatini çekecek bir karakter katıldı. Üç sezonluk macerasına hız kesmeden devam eden Teşkilat'ın kadrosuna Zeynep Tuğçe Bayat oldu. Son olarak Kuruluş Osman dizisinde Targun Hatun rolüyle Kuruluş Osman dizisinde rol alan güzel oyuncu Siyah İnci karakteriyle dizide karanlık bir rolle izleyici karşısına çıktı. Güzel oyuncunun canlandırdığı karakter izleyiciden tam not aldı.