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    • Magazin
    • 22.04.2023 09:59
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    • 22.04.2023 09:59
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    Apar topar kadroya dahil ettiler! Teşkilat dizisinin yeni transferi diziye altın çağını yaşatır!

    Deniz Baysal ve Murat Yıldırım'ın başrolde yer aldığı Teşkilat dizisi yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. Üç sezondur devam eden 'Teşkilat' dizisinin kadrosuna bomba bir isim dahil oldu. Murat Yıldırım ile Deniz Baysal'ın oynadığı 'Teşkilat' dizisinin kadrosuna yeni bir isim katıldı. Üç sezondur devam eden yapıma Zeynep Tuğçe Bayat dahil oldu. Bayat, 'Siyah İnci' karakteriyle dizideki yerini aldı.

    Teşkilat dizisinden flaş transfer!

    TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat dizisine izleyicilerin dikkatini çekecek bir karakter katıldı. Üç sezonluk macerasına hız kesmeden devam eden Teşkilat'ın kadrosuna Zeynep Tuğçe Bayat oldu. Son olarak Kuruluş Osman dizisinde Targun Hatun rolüyle Kuruluş Osman dizisinde rol alan güzel oyuncu Siyah İnci karakteriyle dizide karanlık bir rolle izleyici karşısına çıktı. Güzel oyuncunun canlandırdığı karakter izleyiciden tam not aldı.

    BOMBA TRANSFER!

    Dizide yabancı bir ajan olan "Siyah İnci" karakterini ise güzel oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat canlandırıyor.

    Zeynep Tuğçe Bayat daha önce Kuruluş Osman'da Targun Hatun olarak seyirci karşısına çıktı.

        Asıl adı 'Suzanne' olan Siyah İnci, gençlik yıllarından itibaren yeteneğiyle dizide tüm herkesisn dikkatini çekmeyi başardı.

        Kendi başarısının da farkında olan Suzanne yalnızca kendi menfaati doğrultusunda çalışmaya başlar.

        Hartley'in planlarını gerçekleştirmesine yardımcı olmak için Türkiye'ye gelen 'Siyah İnci' aynı zamanda Ömer ve Zehra'nın geçmişindeki büyük sırrın da kilit ismidir.
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            Haberler Magazin Apar topar kadroya dahil ettiler! Teşkilat dizisinin yeni transferi diziye altın çağını yaşatır!
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