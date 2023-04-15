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    • Magazin
    • 17.04.2023 08:34
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    • 17.04.2023 08:34
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    Alparslan Büyük Selçuklu'da moral bozacak ayrılık kararı! 1 değil 2 değil tam 3 isim birden! Veda sahneleri çekildi

    Alparslan Büyük Selçuklu'nun son bölümünde heyecan zirveye çıktı. Kutalmış Bey'in ölüp ölmeyeceği merak konusu oldu. TRT 1 ekranlarının sevilen dönem dizisi Alparslan Büyük Selçuklu dikkat çeken konusu ve oyuncu kadrosuna macerasına tam gaz devam ediyor. Diziye katılan yeni isimler büyük etki bırakırken Barış Bağcı'dan sonra yaşanan ayrılık izleyicileri şoktan şoka sokacak. Tuğrul Bey'i canlandıran Barış Bağcı'nın ardından Kutalmış karakterini canlandıran Kanbolat Görkem Arslan'ın diziye veda etti.

    Alparslan Büyük Selçuklu’da flaş veda!

    TRT 1 ekranlarının sevilen dönem dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'da son olarak Sultan Tuğrul Bey karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Barış Bağcı diziye veda etmişti. Bağcı'nın ayrılığı izleyiciyi şoktan şoka sokarken Sultan Alparslan ve Kutalmış arasındaki taht kavgası heyecanı doruklara çıkardı. Savaşta ağır bir yara alarak ölen Kutalmış'ı canlandıran ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın diziden ayrılması izleyicileri şoke etti. Yaşanan peş peşe ayrılıklar izleyicileri heyecanlandırırken gözler yeni bölüme çevrildi.

    3 BÜYÜK VEDA

    Çağrı Bey - Erdinç Gülener
    Tuğrul Bey - Barış Bağcı
    Kutalmış Bey - Kanbolat Görkem Arslan

    SEVİLEN İSMİN VEDASI ŞOKE ETTİ

    Alparslan Büyük Selçuklu'ya yakın bir zamanda sevilen bir isim veda etti. Sultan Tuğrul Bey karakteriyle milyonlarca kişi tarafından takdir edilen ünlü oyuncu Barış Bağcı diziye veda eden isim oldu.

        Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarı Tuğrul Bey'i canlandıran Barış Bağcı diziye vedası seyirciyi şoke etti.

        BİR VEDA DAHA...

        Tuğrul Bey'i canlandıran Barış Bağcı'nın ardından Kutalmış karakterini canlandıran Kanbolat Görkem Arslan'ın diziye veda etti.

        KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN KİMDİR?

        Görkem Kanbolat Arslan, 4 Kasım 1980 tarihinde Düzce'de dünyaya gelmiştir. Düzce'de eğitimini tamamladıktan sonra Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümüne girdi.

            İlk kez 2004 yılında Çemberimde Gül Oya dizisinde canlandırdığı Korkut karakteriyle tanınmaya başlayan Görkem Kanbolat Arslan, ardından Hatırla Sevgili isimli dizide Mahir Çayan karakteri ile şöhretini pekiştirdi.

            Arslan, yayınlandığı dönemde ekranların fenomen dizilerinden biri olan Poyraz Karayel'de Sefer rolüyle çok sevildi.
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            Karmod
            Haberler Magazin Alparslan Büyük Selçuklu'da moral bozacak ayrılık kararı! 1 değil 2 değil tam 3 isim birden! Veda sahneleri çekildi
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