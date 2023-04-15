Alparslan Büyük Selçuklu'da moral bozacak ayrılık kararı! 1 değil 2 değil tam 3 isim birden! Veda sahneleri çekildi

TRT 1 ekranlarının sevilen dönem dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'da son olarak Sultan Tuğrul Bey karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Barış Bağcı diziye veda etmişti. Bağcı'nın ayrılığı izleyiciyi şoktan şoka sokarken Sultan Alparslan ve Kutalmış arasındaki taht kavgası heyecanı doruklara çıkardı. Savaşta ağır bir yara alarak ölen Kutalmış'ı canlandıran ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın diziden ayrılması izleyicileri şoke etti. Yaşanan peş peşe ayrılıklar izleyicileri heyecanlandırırken gözler yeni bölüme çevrildi.
3 BÜYÜK VEDA
Çağrı Bey - Erdinç Gülener
Tuğrul Bey - Barış Bağcı
Kutalmış Bey - Kanbolat Görkem Arslan
SEVİLEN İSMİN VEDASI ŞOKE ETTİ
Alparslan Büyük Selçuklu'ya yakın bir zamanda sevilen bir isim veda etti. Sultan Tuğrul Bey karakteriyle milyonlarca kişi tarafından takdir edilen ünlü oyuncu Barış Bağcı diziye veda eden isim oldu.