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    • Magazin
    • 17.04.2023 08:35
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    • 17.04.2023 08:35
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    Efsane isim Star TV dizisine geçti! EDHO seyircisini sevinçten çıldırtacak görüntü geldi!

    Star TV ekranlarında cuma akşamı izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını dizisi bomba bir transfere imza attı. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Hamdi Korkmaz rolüyle dikkatleri üzerine çeken Muhammed Cangören'in yeni adresi belli oldu. Ünlü oyuncu bomba rol için anlaşma sağladı. Gelen son bilgilere göre ünlü oyuncu Muhammed Cangören Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna katıldı. Cangören dizide Tarık'ın dedesi Saffet Ağa rolüyle izleyici karşısına çıktı. Yalı Çapkını Bilge Can Göker ise dizide Nazan rolünü canlandırmaya başladı.

    EDHO seyircisini sevinçten çıldırtacak görüntü geldi!

    Cuma günlerinin reyting rekortmeni dizisi Star TV'de izleyicisiyle buluşan Yalı Çapkını'nda diziye veda eden ve katılan isimler dikkat çekmeyi başardı. Hikayedeki gerilimin giderek arttığı son bölümlerde diziye bomba isimler dahil oldu. Bu isimlerden birisi de son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde izlediğimiz ünlü oyuncu Muhammed Cangören oldu. Cangören'in dizide hayat vereceği karakterin adı da belli oldu. Ünlü oyuncu dizide Saffet Ağa rolüne hayat verecek.

    BOMBA TRANSFER

    Yalı Çapkını dizisi bomba bir transferle izleyici karşısına çıkıyor. Diziye gelen isimler büyük heyecan yaratacak.

    Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Hamdi Korkmaz rolüyle dikkatleri üzerine çeken Muhammed Cangören'in yeni adresi dikkat çekti.

        Ünlü oyuncu Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna katıldı. Cangören dizide Tarık'ın dedesi Saffet Ağa rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

        HALİS AĞA İLE DÜŞMAN MI OLACAKLAR?

        Yalı Çapkını Bilge Can Göker ise dizide Nazan rolünü canlandıracak. Öte yandan Halis Ağa ile Saffet Ağa'nın düşman olacağı iddiaları da sosyal medyada konuşulan konular arasında yer aldı.

        MUHAMMED CANGÖREN KİMDİR?

        1 Temmuz 1951'de doğdu. Ortaokulda tiyatroya başlamış ve 1969 yılında Afganistan televizyonlarında çalışmaya başlamıştır. 25-30 civarında televizyon filmi bulunmaktadır. 1982 yılında Türkiye'ye gelen oyuncu önce Gaziantep'te çocuk tiyatroları yapmıştır. Türkçe'yi de bu yıllarda öğrendi.

            Daha sonra 1998 yılında İkinci Bahar dizisinde rol alarak dizi serüvenini başlatmıştır. Ayrıca Üvey Baba dizisinde de Hanım Ağa'nın adamı olan Nedim karakterini canlandırmıştır.

            2002 yılında Berivan dizisinde Kara Duran karakterini canlandırmıştır. 2003 yılında Kurtlar Vadisi'nde Abuzer Kömürcü adlı karakteriyle halkın beğenisini toplamıştır.
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            Haberler Magazin Efsane isim Star TV dizisine geçti! EDHO seyircisini sevinçten çıldırtacak görüntü geldi!
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