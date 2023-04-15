Efsane isim Star TV dizisine geçti! EDHO seyircisini sevinçten çıldırtacak görüntü geldi!

Cuma günlerinin reyting rekortmeni dizisi Star TV'de izleyicisiyle buluşan Yalı Çapkını'nda diziye veda eden ve katılan isimler dikkat çekmeyi başardı. Hikayedeki gerilimin giderek arttığı son bölümlerde diziye bomba isimler dahil oldu. Bu isimlerden birisi de son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde izlediğimiz ünlü oyuncu Muhammed Cangören oldu. Cangören'in dizide hayat vereceği karakterin adı da belli oldu. Ünlü oyuncu dizide Saffet Ağa rolüne hayat verecek.