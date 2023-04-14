Damdaki Kemancı’nın ünlü aktörü Chaim Topol Mossad ajanı mı? Şok iddia! Oyuncunun ailesi her şeyi itiraf etti

Ünlü oyuncunun oğlu Omer Topol, Ynet ile yaptığı görüşmede şunları söyledi: "Babam Rafi Eitan ve Mossad ajanı Zvi Malchin'in arkadaşıydı ve ihtiyaç duyduklarında onu kullandılar"

Omer Topol, "O yıllardaki statüsü uluslararası bir yıldızdı ve istediği yere gidebilirdi. Kimsenin hiçbir şeyi sorgulamadan belge teslim etme ve fotoğraf çekme becerisine sahipti. Ancak James Bond ya da ona benzer bir şey değildi" şeklinde konuştu.