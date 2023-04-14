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    • Magazin
    • 14.04.2023 11:20
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    • 14.04.2023 11:58
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    Damdaki Kemancı’nın ünlü aktörü Chaim Topol Mossad ajanı mı? Şok iddia! Oyuncunun ailesi her şeyi itiraf etti

    Damdaki Kemancı filminde canlandırdığı Tevye karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Chaim Topol hakkında ortaya atılan bir iddia herkesi şaşkına çevirdi. Geçen Mart ayında vefat eden ünlü aktörün ailesi Chaim Topol’un Mossad ajanı olarak gizli bir rolü olduğunu dile getirdi. İşte detaylar...

    Ünlü oyuncu Mossad ajanı mı? Oyuncunun ailesi her şeyi itiraf etti

    Damdaki Kemancı filminde Tevye karakterini canlandıran ve bu rolüyle Türkiye'de de ün kazanan ünlü aktör Chaim Topol, geçen Mart ayında vefat etti.

    87 yaşında hayatını kaybeden Topol, ailesi tarafından yapılan bir açıklamayla gündeme geldi. Haaretz'in haberine göre; Chaim Topol 1970'ler ve 1980'lerde yurtdışındaki VIP statüsünü Mossad'a yardım etmek için kullandı.

    Ünlü oyuncunun oğlu Omer Topol, Ynet ile yaptığı görüşmede şunları söyledi: "Babam Rafi Eitan ve Mossad ajanı Zvi Malchin'in arkadaşıydı ve ihtiyaç duyduklarında onu kullandılar"

    Omer Topol, "O yıllardaki statüsü uluslararası bir yıldızdı ve istediği yere gidebilirdi. Kimsenin hiçbir şeyi sorgulamadan belge teslim etme ve fotoğraf çekme becerisine sahipti. Ancak James Bond ya da ona benzer bir şey değildi" şeklinde konuştu.

        Uzun yıllar Londra'da ve oradaki West End Theatre'da, Damdaki Fiddler'da rol alan oyuncunun ailesi, ünlü aktörün o dönem sık sık Mossad'ın şehirdeki ofisinde olduğunu ve orada görevlendirilen ajanlara koruma sağladığını söyledi.

        Konuyla ilgili "O zamanlar Mossad'ın ajanı olan Malchin, ziyaretlerinde bizimle kalırdı ve babam, güvenlik düzenlemeleri dahil her türlü konuda ona yardım ederdi" ifadeleri kullanıldı.

        Topol'un oğlu , babasının bir görevde Arap ülkelerinden birinin konsolosluğunu dinleme görevinin ayrıntılarını da anlattı.

        Babası ve ekibinin, Konsolosluğun binasının bitişiğinde kiralık daireyi dişçi gibi göstererek duvarını deldiklerini ve dinleme ekipmanları yerleştirdiklerini söyledi.

        Omer Topol, "Zvi, diş hekimi rolünde aleti çalıştırdı ve babam ağzını açıp hasta rolündeydi. Güvenlik görevlileri performanstan ikna oldular ve daireyi terk ettiler" dedi.
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        Emlak Konut
        Haberler Magazin Damdaki Kemancı’nın ünlü aktörü Chaim Topol Mossad ajanı mı? Şok iddia! Oyuncunun ailesi her şeyi itiraf etti
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