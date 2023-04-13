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    • Magazin
    • 13.04.2023 12:24
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    • 13.04.2023 12:27
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    Demet Özdemir Oğuzhan Koç boşandı mı son dakika? Demet Özdemir Oğuzhan Koç ayrıldı mı, neden? Kaç ay evli kaldılar?

    Demet Özdemir Oğuzhan Koç çiftinden kötü haber! Magazin dünyası bu olayla çalkalanıyor! Ünlü oyuncu Demet Özdemir ve eşi Oğuzhan Koç sosyal medya hesaplarından üzen haberi paylaştı. Herkes barışacaklarını zannediyordu ama olmadı. Peki Demet Özdemir Oğuzhan Koç boşandı mı son dakika? Demet Özdemir Oğuzhan Koç ayrıldı mı, neden? Kaç ay evli kaldılar?

    Demet Özdemir Oğuzhan Koç boşandı mı son dakika?

    Geçtiğimiz Ağustos ayında dünyaevine giren Demet Özdemir Oğuzhan Koç çifti son kararlarını duyurdu. Bir süredir evliliğinde kara bulutlar dolaşan çift sonunda evlerini ayırma kararı aldı. Peki neler oluyor? Demet Özdemir Oğuzhan Koç boşandı mı, ayrıldı mı, neden? Kaç ay evli kaldılar?

    DEMET ÖZDEMİR OĞUZHAN KOÇ AYRILDI MI, BOŞANDI MI, NEDEN?

    Boşanma haberleriyle bir süredir magazin gündeminde yer alan Demet Özdemir Oğuzhan Koç çifti boşanıyor. İkili, sosyal medyadan yaptıkları açıklamayla boşanacaklarını duyurdu.

    "EVLİLİĞİMİZİ SONA ERDİRME KARARI ALDIK"

    Koç, sosyal medyada yaptığı açıklamada "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın bu sürece aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz" dedi.

    Aynı açıklamayı Demet Özdemir de kendi hesabından paylaştı.

        KAÇ AY EVLİ KALDILAR?

        Çift 28 Ağustos'ta nikah masasına oturmuştu. Sadece 8 ay evli kalabildiler. Çiftin, önümüzdeki günlerde boşanmak için mahkemeye başvuracağı söyleniyor.

        NE OLMUŞTU?

        Geçtiğimiz yaz görkemli bir törenle dünyaevine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, son dönemde ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti.Ü

        İkilinin bir süredir ayrı olduğu ve Koç'un barışmak için mücadele ettiği de iddialar arasındaydı.

        GALAYA KATILMADI

        Demet Özdemir'in Koç'un başrolünde yer aldığı "Özür Dilerim" filminin galasına katılmaması ise ayrılık söylentillerini güçlendirmişti.
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        Emlak Konut
        Haberler Magazin Demet Özdemir Oğuzhan Koç boşandı mı son dakika? Demet Özdemir Oğuzhan Koç ayrıldı mı, neden? Kaç ay evli kaldılar?
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