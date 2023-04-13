Demet Özdemir Oğuzhan Koç boşandı mı son dakika? Demet Özdemir Oğuzhan Koç ayrıldı mı, neden? Kaç ay evli kaldılar?

Geçtiğimiz Ağustos ayında dünyaevine giren Demet Özdemir Oğuzhan Koç çifti son kararlarını duyurdu. Bir süredir evliliğinde kara bulutlar dolaşan çift sonunda evlerini ayırma kararı aldı. Peki neler oluyor? Demet Özdemir Oğuzhan Koç boşandı mı, ayrıldı mı, neden? Kaç ay evli kaldılar?
DEMET ÖZDEMİR OĞUZHAN KOÇ AYRILDI MI, BOŞANDI MI, NEDEN?
Boşanma haberleriyle bir süredir magazin gündeminde yer alan Demet Özdemir Oğuzhan Koç çifti boşanıyor. İkili, sosyal medyadan yaptıkları açıklamayla boşanacaklarını duyurdu.
"EVLİLİĞİMİZİ SONA ERDİRME KARARI ALDIK"
Koç, sosyal medyada yaptığı açıklamada "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın bu sürece aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz" dedi.
Aynı açıklamayı Demet Özdemir de kendi hesabından paylaştı.