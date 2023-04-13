Polat Alemdar'ın dize getiremediği tek düşmanıydı geri döndü! Kurtlar Vadisi seyircisini sevinçten ayağa kaldıran görüntü geldi!

Kurtlar Vadisi, Türkiye'de televizyon tarihine damga vuran fenomen bir dizi oldu. Sinem Yıldırım, konsey üyelerinden Tombalacı Mehmet'in eşi Esther Hirch karakteriyle diziye damgasını vuran isimlerden birisiydi. Polat Alemdar'ın öldüremediği tek düşmanı olarak bilinen Esther Hirch karakteriyle izlediğimiz Sinem Yıldırım yıllar sonra kamera karşısına geçti ve hayranlarının yüzünü güldürdü. Ünlü oyuncu tam 18 yıl sonra setlere tekrar geri dönüş kararı aldı ve Dedemin Gözyaşları filminde oynadı.
SETLERE GERİ DÖNDÜ
Sinem Yıldırım'ın geri dönüşü hayranlarında büyük bir heyecan yarattı. Acı Hayat, Kurtlar Vadisi gibi Türk televizyonunun en sevilen dizilerinde rol alan oyuncu uzun bir aradan sonra izleyicileriyle buluştu.
Oyunculuğundaki başarısıyla dikkat çeken Sinem Yıldırım'ın geri dönüşü Kurtlar Vadisi izleyicilerini çok sevindirdi.