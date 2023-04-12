Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 13.04.2023 08:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.04.2023 08:53
    ABONE OL

    Yeni adresini ilk kez duyanlar şok... Diriliş Ertuğrul'daki rolünü hafızadan komple sileceksiniz!

    Diriliş Ertuğrul'daki rolünü hafızadan komple silin. Yeni adresini ilk kez duyacaksınız. Diriliş Ertuğrul dizisine Turgut Alp rolüyle damgasını vuran Cengiz Coşkun'un yeni projesi belli oldu. Dizinin final yapmasının ardından hayranları Cengiz Coşkun'un bir sonraki projesini merakla bekliyordu. Sonunda bekleyiş sona erdi ve ünlü oyuncu yeni projesiyle ekranlara geri döndü. Cengiz Coşkun, Rusya'da çekilen ve 4. sezonu yayınlanan Gold Diggers isimli dizisiyle bomba bir geri dönüş yaptı.

    Diriliş Ertuğrul’daki rolünü hafızadan komple silin! Yeni adresini ilk kez duyacaksınız!

    Bir dönem TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul'da Turgut Alp karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Cengiz Coşkun yeni projesiyle ekranlara geri döndü. Dizinin final yapmasının ardından bir süredir gelen teklifleri değerlendiren Cengiz Coşkun Rusya'da çekimleri gerçekleştirilen Gold Diggers isimli dizinin oyuncu kadrosuna katıldı. Ünlü oyuncunun bu dizide sürpriz bir karaktere hayat verdiği izleyicilerden gelen bilgiler arasında yer alıyor.

    4. SEZONDA KATILDI

    Ünlü oyuncu Cengiz Coşkun, Rusya'da çekimleri gerçekleştirilen Gold Diggers isimli diziyle izleyici karşısına çıktı.

    Coşkun, Gold Diggers ile kariyerinde ilk kez yurt dışında bir projede yer aldı.

        Oyuncu bu proje için Rusya'ya giderek 4. sezonda rol aldı.

        CENGİZ COŞKUN KİMDİR?

        Cengiz Coşkun, 29 Nisan 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Spor Akademisi mezunu olan oyuncu, aynı zamanda profesyonel bir basketbolcuydu. Kariyerine 2005 yılında Rüzgarlı Bahçe dizisiyle başladı.

        Kariyerinde yer aldığı en büyük projelerden biri, 2012 yılında gösterime giren Fetih 1453 filmidir. Cengiz Coşkun, Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi'nin silah arkadaşı Turgut Alp'i 5 sezon boyunca canlandırmıştır.

            Coşkun, aynı zamanda 2022 yılında sinemada gösterime giren ve Malazgirt Meydan Muharebesi'ni konu alan Malazgirt 1071 filminde Sultan Alparslan karakterini canlandırmıştır.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Emlak Konut
            Haberler Magazin Yeni adresini ilk kez duyanlar şok... Diriliş Ertuğrul'daki rolünü hafızadan komple sileceksiniz!
                loading
                SON DAKİKA