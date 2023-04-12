Yeni adresini ilk kez duyanlar şok... Diriliş Ertuğrul'daki rolünü hafızadan komple sileceksiniz!

Bir dönem TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul'da Turgut Alp karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Cengiz Coşkun yeni projesiyle ekranlara geri döndü. Dizinin final yapmasının ardından bir süredir gelen teklifleri değerlendiren Cengiz Coşkun Rusya'da çekimleri gerçekleştirilen Gold Diggers isimli dizinin oyuncu kadrosuna katıldı. Ünlü oyuncunun bu dizide sürpriz bir karaktere hayat verdiği izleyicilerden gelen bilgiler arasında yer alıyor.