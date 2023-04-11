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    • Magazin
    • 11.04.2023 09:05
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    • 11.04.2023 09:05
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    10 Nisan Survivor'a kim veda etti? Survivor MERVE diskalifiye mi oldu? Survivor Merve Yıldırım neden diskalifiye edildi?

    Survivor'da daha önce hiç görülmeyen bir diskalifiye şoku yaşandı. Peki, Survivor'da kim diskalifiye oldu? 10 Nisan Survivor'a kim veda etti, kim diskalifiye edildi? Hangi yarışmacı kovuldu? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Survivor’da kim diskalifiye oldu?

    Survivor'da bu akşam kimin diskalifiye edildiği merak edilerek araştırılıyor. Bu akşam yayınlanan bölümde Acun Ilıcalı ada konseyinde bir yarışmacının diskalifiye edildiğini söylüyor. Peki, Survivor'da kim diskalifiye oldu? 10 Nisan Survivor'a kim veda etti, kim diskalifiye edildi? Hangi yarışmacı kovuldu? İşte detaylar...

    SURVİVOR 2023'TE DİSKALİFİYE ŞOKU

    Survivor 2023 tüm hızıyla devam ederken 10 Nisan akşamı 65. Bölümü ile seyirci karşısına çıkıyor. Yeni bölüm fragmanında yarışmacıların ada konseyinde yer aldığı görülürken, Acun Ilıcalı bir yarışmacının Survivor'dan atıldığını söylüyor.

    Acun Ilıcalı Survivor ada konseyinde "Hayretler içerisindeyim. Bunu yapanı görmedim biliyor musunuz? Bugün yaşadığımız olay bana göre Survivor'da çok çok nadir görebileceğimiz bir olay.

    Bencil olmamak zorundasın, kendini düşünemezsin. Sen başkaları için bir şey yapan biri misin genelde nasıl birisisindir?

    Ben kendime ders vermeyi kaçırmışım. Bu arkada bir meşalen var ya, onu almana da gerek yok. Çok teşekkür ediyoruz. Survivor'a renk kattın. Şimdi arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin" ifadelerini kullanıyor.

        10 NİSAN SURVİVOR'DA KİM DİSKALİFİYE OLDU?

        Survivor Asena ile kavga eden Merve Yıldırım yarışmadan diskalifiye edildi.

        SURVİVOR'DA SON DURUM NE, ELEME ADAYI KİMLER?

        Ünlüler ve gönüllüler takımı, 9 Nisan Pazar akşamı haftanın ikinci dokunulmazlık oyununa çıktı. Oyunu kazanan dokunulmazlığın yanı sıra yemek ödülünü de elde etti. Kadınlar müsabakasını kazanan gönüllüler oldu ve erkekler yarışını da mavi takım aldı ve dokunulmazlık gönüllülerin oldu.

        Survivor'da haftanın ilk eleme adayı gönüllüler takımından Gizem seçilmişti. İkinci aday ise dün gece yapılan oylama sonucu Buse oldu.

        SURVİVOR MERVE YILDIRIM KİMDİR?

        Survivor 2023 yedek yarışmacı Merve Yıldırım hakkında bilgiler haberimizde... Jimnastikçidir. 2020-2021 Türkiye şampiyonudur.

        Survivor Merve'nin diskalifiye edilmesinin, Survivor'dan kovulmasının nedeni olarak yarışmayı bırakması ve bilerek oyun kaybetmesi olarak gösteriliyor.

        Acun Ilıcalı'nın konseyde sert sözlerle eleştirdiği Survivor Merve Yıldırım, Survivor Asena ile kavga etmiş ve o kavgadan Asena 6 ödül oyunundan men edilme cezası almıştı.

        Acun Ilıcalı, Survivor Merve'nin diskalifiye edilmesi/kovulmasının nedeni olarak dokunulmazlık oyunundaki isteksiz tavrını gösterdi.
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        Haberler Magazin 10 Nisan Survivor'a kim veda etti? Survivor MERVE diskalifiye mi oldu? Survivor Merve Yıldırım neden diskalifiye edildi?
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