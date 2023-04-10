Meğer gerçek sanılandan daha farklıymış! Arka Sokaklar'daki sürpriz 2 başrol ayrılığının sır perdesi çözüldü

Arka Sokaklar dizisinin başrol oyuncularından Şevket Çoruh (Mesut Komiser) ve Zafer Ergin (Rıza Baba) karakterlerinin projeye veda etmesi izleyicileri üzen gelişmelerden oldu. Mesut ve Rıza Baba karakterlerinin vedasındaki sır perdesi aylar sonra çözüldü. 2006 yılından beri Arka Sokaklar dizisinde izleyicisiyle buluşan Arka Sokaklar dizisinin son bölümlerinde bomba olaylar yaşanmıştı. Dizinin ara vermesinin ardından gelen veda haberleri de izleyiciyi şok etmişti. Öte yandan başrol ayrılığının perde arkası ortaya çıktı.
AYRILIK NEDENLERİ ORTAYA ÇIKTI
Mesut rolündeki Şevket Çoruh'un ve Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin'in veda nedeni ortaya çıktı.
"BİRLİKTE DEVAM ETTİRMEK ÇOK ZORDU"
Şevket Çoruh diziye vedasıyla ilgili "Birincisi çok yoruldum. İkincisi tiyatroyla beraber devam ettirmek de çok zordu." ifadelerini kullandı.