Gülben Ergen hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Gülben Ergen neden hastaneye kaldırıldı?

GÜLBEN ERGEN KİMDİR?

Gülben Ergen, 25 Ağustos 1972'de Mazhar ve Gülser Ergen'in kızı olarak İstanbul, Erenköy'de doğdu. İlkokuldan sonra Erenköy Kız Lisesi'nde orta öğrenimini tamamlayan Ergen, lise öğrenimini ise Kadıköy Ticaret Lisesi'nde bitirdi. Ergen, 1987'de lise 2. sınıftayken katıldığı Sinema Yıldızı Yarışması'nda 2. seçildi. Hürriyet Gazetesi tarafından düzenlenen bu yarışma sayesinde tanınan bir yüz haline gelen Ergen, liseyi bitirdikten sonra mankenlik yapmaya başladı.

Ortaokulu Erenköy Kız Lisesinde, liseyi de Kadıköy Ticaret Lisesinde okuyan Ergen, liseyi bitirdikten sonra sanat kariyerinin ilk adımlarını atmış. Konservatuvar eğitimi almamasına rağmen sadece aldığı özel eğitim ve kurslar ile eksikliğini tamamlayan Ergen, bu alanda başarılı bir çıkış yaptı.