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    • 07.04.2023 08:36
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    • 07.04.2023 08:36
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    Gülben Ergen hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Gülben Ergen neden hastaneye kaldırıldı?

    Gülben Ergen sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Haftalardır hasta olduğunu ifade eden ünlü şarkıcı 25 Nisan itibarıyla işinin başına döneceğini açıkladı. Peki, Gülben Ergen sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Son dakika! Gülben Ergen neden hastaneye kaldırıldı?

    Gülben Ergen sağlık durumu nasıl sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Peki, Gülben Ergen'in hastalığı ne? Gülben Ergen neden hastaneye kaldırıldı? İşte detaylar...

    GÜLBEN ERGEN NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

    Büyük hayran kitlesine sahip şarkıcı Gülben Ergen bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hastalığının ne olduğu hakkında ise henüz bir açıklama gelmedi. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Ergen'i eski eşi Mustafa Erdoğan ve oğulları Atlas, Ares ve Güney'in yalnız bırakmadığı görüldü.

    "İYİLEŞME YOLUNDA HIZLA İLERLEYEN BİR ANNE"

    Gülben Ergen, "İyileşme yolunda hızla ilerleyen bir annenin hastane odasından bildiriyorum. Haftalardır acıyı en derinden hissedip, yaşayıp, görüp, içselleştiren, onu kabullenen ve onunla mücadele eden ruhun elbette sonunda bedenimi devirmeyi başardı… Verdiğimiz haklı aradan sonra konser verebilecek, sahneye çıkabilecek yaşama gücümü ve motivasyonumu da belirleyebildim. 25 Nisan'da işimin başında olacağım. İyiyim geçmiş olsun mesajlarıyla yormayın yüreğinizi bizim en önemli şahsi meselemiz depremdir" dedi.

        GÜLBEN ERGEN KİMDİR?

        Gülben Ergen, 25 Ağustos 1972'de Mazhar ve Gülser Ergen'in kızı olarak İstanbul, Erenköy'de doğdu. İlkokuldan sonra Erenköy Kız Lisesi'nde orta öğrenimini tamamlayan Ergen, lise öğrenimini ise Kadıköy Ticaret Lisesi'nde bitirdi. Ergen, 1987'de lise 2. sınıftayken katıldığı Sinema Yıldızı Yarışması'nda 2. seçildi. Hürriyet Gazetesi tarafından düzenlenen bu yarışma sayesinde tanınan bir yüz haline gelen Ergen, liseyi bitirdikten sonra mankenlik yapmaya başladı.

        Ortaokulu Erenköy Kız Lisesinde, liseyi de Kadıköy Ticaret Lisesinde okuyan Ergen, liseyi bitirdikten sonra sanat kariyerinin ilk adımlarını atmış. Konservatuvar eğitimi almamasına rağmen sadece aldığı özel eğitim ve kurslar ile eksikliğini tamamlayan Ergen, bu alanda başarılı bir çıkış yaptı.

        Hayatının dönüm noktası olan 1987 yılında Hürriyet Sinema güzellik yarışmasında 2. Seçilmiş. Kariyer hayatına ilk olarak mankenlik ile başlayan sanatçı, Kenan Kalay ile başrollerini paylaştığı 'Deniz Yıldızı' isimli film ile sinema hayatına atılmış. Sonrasında Aydan Şener ile oynadığı 'İki Kızkardeş' filminde yine bir başrolde hayranlarının karşısına çıkmış. Ardından 1990'lı yıllarda Fırat, Marziye ve Dadı dizileri ile oyunculuktaki başarısını kanıtlayan Ergen, bunun yanı sıra şarkıcılıkta da piyasaya çıkardığı albümleri ile kendini kanıtlamayı başarmış.

        GÜLBEN ERGEN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

        Ünlü sanatçı kariyerinin ilk yıllarında bir tavernada çalışırken, mekanın sahibi İlyas Atak ile aşk yaşamıştı. 2004 yılında ise Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi gibi çeşitli organizasyonlarda görev alan gazeteci ve sanat yönetmeni, aynı zamanda Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan ile dünya evine girdi. Bu evliliğinden 18 Ocak 2007 tarihinde bir erkek çocuk doğuran Ergen çocuğunun adını Atlas koydu. Daha sonra 22 Haziran 2009 tarihinde Ares ve Güney isminde ikiz çocuk dünyaya getirdi. Ergen, 11 Nisan 2012 yılında da Mustafa Erdoğan ile olan evliliğini bitirdi. 2014 yılında ise Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Erhan Çelik ile evlenip 2016 yılında boşandı.
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        Haberler Magazin Gülben Ergen hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Gülben Ergen neden hastaneye kaldırıldı?
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