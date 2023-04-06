Demet Akalın’ın Seren Serengil hamlesi sosyal medyanın gündeminde! Görenin ağzı açık kaldı! “Seren görse seni affetmez...”
Demet Akalın'ın Seren Serengil hamlesi sosyal medyanın gündeminde! Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen Demet Akalın, Instagram'da yayınladığı son fotoğraflarla görenleri şaşkına çevirdi. Yakın arkadaşı Seren Serengil'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulunan Akalın, tercih ettiği fotoğraflar nedeniyle yorum yağmuruna tutuldu. Akalın'ın paylaşımını görenler, "Seren görse seni affetmez", "İkinci fotoğraf ne öyle?", "Seren harcanmış resmen" yorumlarında bulundu. İşte Demet Akalın'ın sosyal medyada gündem olan o paylaşımı...
06.04.2023 22:13 - Son Güncelleme: 06.04.2023 22:13
Attığı her adımla adından söz ettiren Demet Akalın, özellikle açıklamalarıyla sık sık gündem olmuştu.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen Demet Akalın, bu kez Instagram'da yayınladığı son pozlarla gündeme geldi.