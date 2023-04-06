RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Demet Akalın’ın Seren Serengil hamlesi sosyal medyanın gündeminde! Görenin ağzı açık kaldı! “Seren görse seni affetmez...”

Demet Akalın’ın Seren Serengil hamlesi sosyal medyanın gündeminde! Görenin ağzı açık kaldı! “Seren görse seni affetmez...”

Demet Akalın'ın Seren Serengil hamlesi sosyal medyanın gündeminde! Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen Demet Akalın, Instagram'da yayınladığı son fotoğraflarla görenleri şaşkına çevirdi. Yakın arkadaşı Seren Serengil'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulunan Akalın, tercih ettiği fotoğraflar nedeniyle yorum yağmuruna tutuldu. Akalın'ın paylaşımını görenler, "Seren görse seni affetmez", "İkinci fotoğraf ne öyle?", "Seren harcanmış resmen" yorumlarında bulundu. İşte Demet Akalın'ın sosyal medyada gündem olan o paylaşımı...

takvim.com.tr
06.04.2023 22:13 - Son Güncelleme: 06.04.2023 22:13
Demet Akalın’ın Seren Serengil hamlesi sosyal medyanın gündeminde! Görenin ağzı açık kaldı! “Seren görse seni affetmez...”

Attığı her adımla adından söz ettiren Demet Akalın, özellikle açıklamalarıyla sık sık gündem olmuştu.

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Demet Akalın’ın Seren Serengil hamlesi sosyal medyanın gündeminde! Görenin ağzı açık kaldı! “Seren görse seni affetmez...”

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen Demet Akalın, bu kez Instagram'da yayınladığı son pozlarla gündeme geldi.

Demet Akalın’ın Seren Serengil hamlesi sosyal medyanın gündeminde! Görenin ağzı açık kaldı! “Seren görse seni affetmez...”

Demet Akalın, yakın arkadaşı Seren Serengil'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

Demet Akalın’ın Seren Serengil hamlesi sosyal medyanın gündeminde! Görenin ağzı açık kaldı! “Seren görse seni affetmez...”

Ünlü şarkıcı, Serengil ile verdiği pozları art arda Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Demet Akalın’ın Seren Serengil hamlesi sosyal medyanın gündeminde! Görenin ağzı açık kaldı! “Seren görse seni affetmez...”

Akalın, söz konusu paylaşımına "Bugün günlerde Serooo. İyi ki doğdun yüzün gülsün Sero'm hep gülsün" notunu ekledi.

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