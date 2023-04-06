11 ay önce anne olmuştu! Sinem Kobal’dan yeni paylaşım! Son hali olay! “Bu fotoğraflar Kenan İmirzalıoğlu’na Instagram açtırır...”
Selena dizisiyle hafızalara kazınan Sinem Kobal, 2016 yılında Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine girdi. Görkemli bir düğünle evlenen çift, 2020 yılında Lalin adını verdikleri kızlarına kavuşarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. 11 ay önce ise ikinci bebeği Leyla'yı dünyaya getiren Kobal, sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda bulundu. Kobal'ın pozlarını görenler "Bu fotoğraflar Kenan İmirzalıoğlu'na Instagram açtırır", "2 çocuktan sonra bu kadar fit kalabilmen...", "Bu kadar genç nasıl kalıyorsunuz" yorumlarında bulundu. İşte Sinem Kobal'în parmak ısırtan son hali...
06.04.2023 23:08 - Son Güncelleme: 06.04.2023 23:08
Ünlü oyuncu Sinem Kobal, 14 Mayıs 2016 tarihinde meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturdu.
2 çocuk annesi Sinem Kobal ise sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımda doğum kilolarından hızla kurtulduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.