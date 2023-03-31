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    • Magazin
    • 31.03.2023 18:44
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    • 31.03.2023 18:44
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    Malatya’ya gelen ünlüler depremzedelerle buluştu! Mahmut Tuncer çocuklarla sahne aldı

    Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük deprem, 11 ilimizde büyük yıkımlara neden oldu. Asrın felaketinin ardından tüm Türkiye tek yürek olurken ünlülerde taşın altına elini koydu. Kimi yardım TIR’ı gönderdi, kimi bölgeye koştu kimi ise bağışta bulundu. Son olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca organize edilen program kapsamında Malatya'ya gelen aralarında ses sanatçıları, milli sporcular ve modacıların da bulunduğu heyet, çadır ve konteyner kentleri gezerek çocuklara hediye verdi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AA
    Malatya’ya gelen ünlüler depremzedelerle buluştu!

    Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'ya gelen heyet, depremzedelerle buluştu.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca organize edilen program kapsamında Malatya'ya gelen aralarında ses sanatçıları, milli sporcular ve modacıların da bulunduğu heyet, çadır ve konteyner kentleri gezerek çocuklara hediye verdi.

    Daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olan ve afet çadırları kurularak yaşam alanına çevrilen merkeze geçen heyet, buradaki konferans salonunda çocuklara yönelik ilahi ve tasavvuf konseri verdi. Etkinliğe katılan sanatçı Mahmut Tuncer, sahneye çocuklarla çıkarak şarkılar söyledi.

    Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği programda çocuklara oyuncak dağıtıldı.

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    Haberler Magazin Malatya’ya gelen ünlüler depremzedelerle buluştu! Mahmut Tuncer çocuklarla sahne aldı
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