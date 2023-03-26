Ünlü oyuncu İsmail Köksal Engür 77 yaşında vefat etti

Ünlü oyuncu İsmail Engür'den acı haber geldi. Cengiz Bozkurt, ünlü oyuncunun böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle vefat ettiğini duyurdu.
Oyuncu Cengiz Bozkurt, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Köksal Engür abimizi böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle kaybettik. Cenazesine dair açıklamayı yarın yapacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun." İfadelerini kullandı.
Usta oyuncu Engür, özellikle son dönemde "Leyla ile Mecnun" dizisinde oynadığı "Ak Sakallı Dede" rolüyle izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.
Engür'ün vefat haberinin ardından, sanatçı dostları ile sevenleri baş sağlığı mesajları yayınladı.