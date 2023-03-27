Göz göre göre uçuruma sürüklediler! Gönül Dağı'ndaki ayrılık iddiası seyirciye fenalık geçirtir!

Cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan Gönül Dağı dizisinde heyecan dolu gelişmeler yaşanıyor. Dizinin yayınlanan son fragmanında Taner'in kayalıklardan aşağı düşmesi büyük bir üzüntü yarattı. Bu anı gören izleyicilerin aklına "Taner ölüyor mu?" sorusu geldi. Berk Atan'ın başarılı bir şekilde canlandırdığı Taner karakterinin hikayeden çıkarılıp çıkarılmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Gönül Dağı 91. bölümüyle 1 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyicisini ağırlayacak.