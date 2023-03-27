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    • Magazin
    • 28.03.2023 12:42
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    • 28.03.2023 12:42
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    Göz göre göre uçuruma sürüklediler! Gönül Dağı'ndaki ayrılık iddiası seyirciye fenalık geçirtir!

    Gönül Dağı'nda seyirciye fenalık geçirtecek ayrılık iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada "Taner'i Göz göre göre uçuruma sürüklediler" yorumları peş peşe geldi. Yeni sezonda başrol oyuncusu dahil birçok isimle vedalaşan Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyicileri şoke etti. 91. bölüm fragmanında Taner'in kayalıklardan düşmesi ve ardından yaşanan bu olaylar büyük bir üzüntüye neden oldu. Hal böyle olunca akıllara "Taner ölüyor mu?" ve "Berk Atan diziden ayrılacak mı?" soruları geldi.

    takvim.com.tr
    Gönül Dağı’nda seyirciye fenalık geçirtecek ayrılık iddiası!

    Cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan Gönül Dağı dizisinde heyecan dolu gelişmeler yaşanıyor. Dizinin yayınlanan son fragmanında Taner'in kayalıklardan aşağı düşmesi büyük bir üzüntü yarattı. Bu anı gören izleyicilerin aklına "Taner ölüyor mu?" sorusu geldi. Berk Atan'ın başarılı bir şekilde canlandırdığı Taner karakterinin hikayeden çıkarılıp çıkarılmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Gönül Dağı 91. bölümüyle 1 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyicisini ağırlayacak.

    BÜYÜK ŞAŞKINLIK YARATACAK SAHNE

    Dizinin yayınlanan son fragmanında Taner'in kayalıklardan aşağı düşmesi büyük bir şaşkınlığa neden oldu.

    TANER ÖLÜYOR MU?

    Sahneyi izleyen izleyicilerin aklına "Taner ölüyor mu?" sorusu gelirken Berk Atan'ın başarılı bir şekilde canlandırdığı Taner karakterinin hikayeden çıkarılıp çıkarılmayacağı merak ediliyor.

        Berk Atan'ın diziye veda edip etmeyeceği henüz belli olmadı. Detaylar 1 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak bölümde belli olacak.

        SELMA'YA İFTİRA ATIYORLAR

        Ramazan coşkusu kasabada başlamıştır. Selma Öğretmen, iftiralarla boğuşmaya devam ederken, Yasemin'in onunla ilgili attığı iftira ortaya çıkar.

        Yaptığı kötülükler anlaşılınca Yasemin, iyice öfkelenir. Dişçi Musa'nın hastalığına teşhis koyulur. Cemile ve Veysel, babalarının tekrar kaybolacağından endişelenirken, Taner'in bir icadı ikiliye yardımcı olur.
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            Haberler Magazin Göz göre göre uçuruma sürüklediler! Gönül Dağı'ndaki ayrılık iddiası seyirciye fenalık geçirtir!
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