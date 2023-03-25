5 yıl sonra resmi duyuru! Diriliş Ertuğrul'u aratmayacak dizi geliyor! Düğmeye bastılar

Diriliş Ertuğrul'u aratmayacak dizi için harekete geçildi. Fatih Sultan Mehmet dönemini aktaracak olan Bir Fetih Ülküsü Kızılelma dizisi Tekden Film tarafından hazırlanıyor. Dizi TRT Dijital ekranlarında izleyiciyle buluşmak için geri sayıma başladı. Dizinin oyuncu kadrosunu belirlemek üzere cast çalışmaları da başladı. Bu kapsamda oyuncu kadrosu da izleyiciler tarafından merak ediliyor. İzleyiciler özellikle dizinin başrolünde kimlerin olacağı konusunda yapılacak açıklamaya kulak kesildi.