5 yıl sonra resmi duyuru! Diriliş Ertuğrul'u aratmayacak dizi geliyor! Düğmeye bastılar

Diriliş Ertuğrul'u aratmayacak dizi için harekete geçildi. Fatih Sultan Mehmet dönemini aktaracak olan Bir Fetih Ülküsü Kızılelma dizisi Tekden Film tarafından hazırlanıyor. Dizi TRT Dijital ekranlarında izleyiciyle buluşmak için geri sayıma başladı. Dizinin oyuncu kadrosunu belirlemek üzere cast çalışmaları da başladı. Bu kapsamda oyuncu kadrosu da izleyiciler tarafından merak ediliyor. İzleyiciler özellikle dizinin başrolünde kimlerin olacağı konusunda yapılacak açıklamaya kulak kesildi.
YENİ PROJE GELİYOR
Diriliş Ertuğrul dizisinin final yapmasının ardından 5 yıl geçti. Dizinin yapımcı şirketi Tekden Film bu kez TRT Dijital'de izleyici karşısına geçecek bir proje için çalışmalara başladı.
Gelen bilgilere göre, Bir Fetih Ülküsü Kızılelma dizisi önümüzdeki süreçte TRT Dijital'de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.