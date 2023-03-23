7 yıl sonra bir ilki yaşatacaklar! Arka Sokaklar'ın efsanesinden herkesi şaşırtan geri dönüş!

Ünlü oyuncu Arka Sokaklar'dan sonra efsane bir projeyle ekranlara geri dönüyor. Fenomen dizi Arka Sokaklar'da canlandırdığı Murat Komiser karakteriyle dikkat çeken Uğur Pektaş'ın yeni projesi belli oldu. Son olarak Survivor'a katılan ve yaşadığı sakatlık nedeniyle programa veda eden Uğur Pektaş bomba bir projeyle anlaştı. Gelen bilgilere göre ünlü oyuncu uzun bir aranın ardından TRT Dijital'de yayınlanacak Teşkilat-ı Mahsusa Trablus isimli dizide Ömer Muhtar karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.