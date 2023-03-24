Ve 150 yıl sonra bir ilk... Aşk-ı Memnu'yu şah mat edecek dizi için harekete geçiyorlar!

Namık Kemal'in klasik eserleri arasında yer alan İntibah diziye uyarlanacağı kulislerde sık sık konuşulur oldu. Bilindiği üzere Aşk-ı Memnu'dan sonra pek çok roman dizi olarak televizyon ekranlarına uyarlanmıştı. Bazısı başarılı olmuş bazısı da reyting savaşına yenik düşmüştü. Bir süredir kulislerde konuşulan iddialara göre, İntibah'ın gelecek sezon ekranlarda olacağı söyleniyor. Dizinin oyuncu kadrosu için çeşitli isimler konuşulsa da bu söylentilerin gerçek olup olmadığını gelecek günlerde göreceğiz.