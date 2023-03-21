Başrolünü kaybeden Gönül Dağı'ndan sabırları zorlayacak karar! Meğer Gülsim Ali'nin yerine...

Gönül Dağı dizisinin son bölümünde bomba gelişmeler yaşandı. Diziye son olarak güzel oyuncu Merve Yıldız katıldı. Taner, Yasemin ile evlenme kararıyla herkesi şok etmişti. Bilindiği üzere Dilek karakteri geçen sezonunun sonunda diziye veda ederken yerine geçecek isim merak ediliyordu. Diziye birkaç isim katılsa da Taner'in Yasemin ile nikah masasına oturmaya karar vermişti. Ancak son bölümlerde yaşanan olaylar izleyici şoktan şoka soktu.