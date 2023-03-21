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    • Magazin
    • 21.03.2023 12:27
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    • 21.03.2023 12:27
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    Başrolünü kaybeden Gönül Dağı'ndan sabırları zorlayacak karar! Meğer Gülsim Ali'nin yerine...

    Cumartesi günlerinin fenomen dizisi Gönül Dağı'ndaki yeni Dilek hamlesi seyirciyi şaşırttı. Hafta sonu saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Gönül Dağı dizisinde yaşanan son olaylar heyecanı arşa çıkardı. Dilek'i acı ölümünün ardından yoluna tek başına devam etmek isteyen Taner aldığı kararla herkesi şoke etti. Taner, Yasemin ile nikah masasına oturma kararı aldı. Diziye Yasemin rolüyle katılan isim ise Merve Yıldız oldu.

    takvim.com.tr
    Başrolünü kaybeden Gönül Dağı’ndan sürpriz transfer!

    Gönül Dağı dizisinin son bölümünde bomba gelişmeler yaşandı. Diziye son olarak güzel oyuncu Merve Yıldız katıldı. Taner, Yasemin ile evlenme kararıyla herkesi şok etmişti. Bilindiği üzere Dilek karakteri geçen sezonunun sonunda diziye veda ederken yerine geçecek isim merak ediliyordu. Diziye birkaç isim katılsa da Taner'in Yasemin ile nikah masasına oturmaya karar vermişti. Ancak son bölümlerde yaşanan olaylar izleyici şoktan şoka soktu.

    İŞTE DİZİYE KATILAN İSİM

    Gönül Dağı dizisinin son bölümünde bomba gelişmeler yaşanırken diziye son olarak güzel oyuncu Merve Yıldız dahil oldu.

    Taner, Yasemin ile evlenme kararıyla herkesi şok etmişti. Ancak son olaylar izleyicileri şaşırttı. Bilindiği üzere Dilek karakteri geçen sezonunun sonunda diziye veda etmişti ve yerine geçecek isim merak konusuydu.

        Diziye birkaç isim katılsa da Taner'in Yasemin ile nikah masasına oturmaya karar vermişti. Ancak son bölümlerde yaşanan olaylar izleyici şoktan şoka soktu.

        DİVANE ZOR DURUMDA!

        Ciritçi, Taner ve Selma güneş tutulması sonrası Divane'yi ararlar. Divane'yi sağ bir şekilde bulabilecekler midir? Veysel ve Cemile, Dişçi Musa'nın hastalık belirtilerinin artmasıyla endişelenirler.

        Kenan'ın da yardımıyla Dişçi Musa'yı doktora gitmeye ikna edebilecekler midir? Baba evine dönen Asuman'ın Ramazan'la arasının düzelmesi için Kaya Ailesi devreye girer.
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            Haberler Magazin Başrolünü kaybeden Gönül Dağı'ndan sabırları zorlayacak karar! Meğer Gülsim Ali'nin yerine...
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