Başrolünü kaybeden Gönül Dağı'ndan sabırları zorlayacak karar! Meğer Gülsim Ali'nin yerine...

Gönül Dağı dizisinin son bölümünde bomba gelişmeler yaşandı. Diziye son olarak güzel oyuncu Merve Yıldız katıldı. Taner, Yasemin ile evlenme kararıyla herkesi şok etmişti. Bilindiği üzere Dilek karakteri geçen sezonunun sonunda diziye veda ederken yerine geçecek isim merak ediliyordu. Diziye birkaç isim katılsa da Taner'in Yasemin ile nikah masasına oturmaya karar vermişti. Ancak son bölümlerde yaşanan olaylar izleyici şoktan şoka soktu.
İŞTE DİZİYE KATILAN İSİM
Gönül Dağı dizisinin son bölümünde bomba gelişmeler yaşanırken diziye son olarak güzel oyuncu Merve Yıldız dahil oldu.
Taner, Yasemin ile evlenme kararıyla herkesi şok etmişti. Ancak son olaylar izleyicileri şaşırttı. Bilindiği üzere Dilek karakteri geçen sezonunun sonunda diziye veda etmişti ve yerine geçecek isim merak konusuydu.