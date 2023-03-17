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    • Magazin
    • 18.03.2023 00:06
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    • 18.03.2023 00:10
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    YALI ÇAPKINI 24. BÖLÜM İZLE! 17 Mart 2023 Cuma Yalı Çapkını son bölüm izle, kesintisiz, full, HD!

    Yalı Çapkını dizisi 24. bölümüyle 17 Mart Cuma saat 20:00'da yayınlandı. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler araştırmalara koyuldu. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizinin son bölümünde Seyran ve Ferit arasında konuşulan boşanma konusu herkesi şoke etti. Yeni bölümde çiftin barışıp barışmayacakları merak konusu oldu. İşte Yalı Çapkını 24. bölüm izleme linki...

    YALI ÇAPKINI 24. BÖLÜM İZLE!

    Türk psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun imzasını taşıyan Yalı Çapkını dizisi her hafta Cuma yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam ediyor. 24. bölümü 17 Mart 2023 Cuma saat 20:00'da izleyicisiyle buluştu. Dizinin takipçileri son bölüm izleme linkini araştırmaya başladı.

    YALI ÇAPKINI 24. BÖLÜM CANLI İZLE!

    Yalı Çapkını dizisinin 24. bölümünü izlemek isteyenler aşağıda bulunan linki internet arama motoruna yapıştırarak son bölümünü izleyebilir.

    https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler

    24. BÖLÜMÜN KONUSU!

    Asuman ve Fuat evlatlık alma konusunu Orhan, Gülgün ve İfakat'e açar ancak beklemedikleri bir cevap alırlar. Seyran, Ferit'le arayı düzeltmek için bir karar vermiştir ancak ikisini yeni bir sınav beklemektedir.

    Ferit ve Gülgün; Zerrin'in talepleri karşısında hem şaşırır hem de tedirgin olurlar. Zerrin'le ilgili Pelin'e hesap soran Ferit ise Pelin'den ummadığı bir tepki görür. Evdeki ve işyerindeki baskıdan bunalan Orhan'ın yardımına beklemediği biri koşar. Kazım Ağa ise Korhanların şirketindeki yeni düzenine alışmaya başlar.

        YALI ÇAPKINI OYUNCULARI

        Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği , hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme almıştır.
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        Haberler Magazin YALI ÇAPKINI 24. BÖLÜM İZLE! 17 Mart 2023 Cuma Yalı Çapkını son bölüm izle, kesintisiz, full, HD!
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