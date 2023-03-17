24. BÖLÜMÜN KONUSU!

Asuman ve Fuat evlatlık alma konusunu Orhan, Gülgün ve İfakat'e açar ancak beklemedikleri bir cevap alırlar. Seyran, Ferit'le arayı düzeltmek için bir karar vermiştir ancak ikisini yeni bir sınav beklemektedir.

Ferit ve Gülgün; Zerrin'in talepleri karşısında hem şaşırır hem de tedirgin olurlar. Zerrin'le ilgili Pelin'e hesap soran Ferit ise Pelin'den ummadığı bir tepki görür. Evdeki ve işyerindeki baskıdan bunalan Orhan'ın yardımına beklemediği biri koşar. Kazım Ağa ise Korhanların şirketindeki yeni düzenine alışmaya başlar.