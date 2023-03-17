Türk psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun imzasını taşıyan Yalı Çapkını dizisi her hafta Cuma yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam ediyor. 24. bölümü 17 Mart 2023 Cuma saat 20:00'da izleyicisiyle buluşacak. Diziye dakikalar kala yeni bölüm canlı izleme linki araştırılmaya başlandı.
YALI ÇAPKINI 24. BÖLÜM CANLI İZLE!
Yalı Çapkını dizisinin 24. bölümünü izlemek isteyenler aşağıda bulunan linki internet arama motoruna yapıştırarak yeni bölümünü full, canlı izleyebilir.
https://www.startv.com.tr/
24. BÖLÜMÜN KONUSU!
Asuman ve Fuat evlatlık alma konusunu Orhan, Gülgün ve İfakat'e açar ancak beklemedikleri bir cevap alırlar. Seyran, Ferit'le arayı düzeltmek için bir karar vermiştir ancak ikisini yeni bir sınav beklemektedir.
Ferit ve Gülgün; Zerrin'in talepleri karşısında hem şaşırır hem de tedirgin olurlar. Zerrin'le ilgili Pelin'e hesap soran Ferit ise Pelin'den ummadığı bir tepki görür. Evdeki ve işyerindeki baskıdan bunalan Orhan'ın yardımına beklemediği biri koşar. Kazım Ağa ise Korhanların şirketindeki yeni düzenine alışmaya başlar.