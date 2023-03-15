Muhteşem Yüzyıl'da 12 yıl sonra ortaya çıkan Hürrem gerçeği! Meğer rolü oynayacak ilk isim oymuş...

Show ve Star TV ekranlarında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan karakteri baskın kişiliği, güzelliği ve etkileyici duruşuyla tüm izleyicilerin dikkatini çekti. Hürrem Sultan karakterine hayat veren oyuncu Meryem Uzerli, başarılı performansı ile dizinin en sevilen karakterlerinden biri haline geldi. Ancak bu rolün ilk olarak başka bir oyuncuya teklif edildiği bilgisine ulaşıldı. Edinilen bilgilere göre, Hürrem Sultan karakteri için ilk teklif Fahriye Evcen'e götürüldü. Ancak güzel oyuncu teklifi reddetti.