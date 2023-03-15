Ve beklenen nihayet oldu! Arka Sokaklar'dan sonra Kurtlar Vadisi'ni hatırlatacak diziyle dönüyor!

Ünlü oyuncu Uğur Pektaş Arka Sokaklar'da canlandırdığı Murat Komiser karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Son olarak 2020 yılında yaşadığı sakatlık nedeniyle Survivor'dan ayrılmak zorunda kalan Pektaş'ın hayranlarına müjdeli haber geldi. Sevilen oyuncu TRT Dijital'in yeni dizisi Teşkilat-ı Mahsusa Trablus'ta izleyicilerle buluşacak. Uğur Pektaş'ın yeni projesi hayranlarında büyük heyecan yaratırken dizi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dizinin kadrosuna son olarak Kurtlar Vadisi'nde Abdülhey karakterine hayat veren Kenan Çoban dahil oldu.