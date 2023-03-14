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    • Magazin
    • 15.03.2023 00:10
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    • 15.03.2023 00:10
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    Demet Şener’den birlik mesajı: Yaralarımızı yine hep beraber, yine biz bize saracağız

    Bir alışveriş merkezinde kameralara yansıyan Demet Şener, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi hakkında konuşan Şener, “Tüm ülke olarak çok zor zamanlardan geçiyoruz. Ama inşallah tüm bu yaralarımızı en hızlı şekilde, yine hep beraber, yine biz bize saracağız” ifadelerini kullanarak birlik mesajı verdi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Yaralarımızı yine hep beraber, yine biz bize saracağız

    Eski manken Demet Şener, önceki gün bir alışveriş merkezinde kameralara yansıdı.

    Ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şener, ülkece büyük acısını yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    Demet Şener, şunları söyledi: "Tüm ülke olarak çok zor zamanlardan geçiyoruz.

    Ama inşallah tüm bu yaralarımızı en hızlı şekilde, yine hep beraber, yine biz bize saracağız.

    Bu süreçte elimden geldiğince gerek münferit olarak gerekse de STK'lar aracılığı ile hepimiz gibi imkanlarımız dahilinde oradaki felaketzedeler için elimden ne geliyorsa yaptım ve yapmaya da devam edeceğim"

    "ÖNCELİĞİMİZ SÜRECİ ATLATMAK"
    Yeni projeleri ile ilgili de konuşan Şener, şöyle konuştu: "Yeni yılın ilk ayı itibariyle görüştüğümüz birkaç güzel proje vardı fakat yaşadığımız felaketten dolayı şu anda tek önceliğimiz bu süreci atlatmak. Projeler sonrasında yine konuşulur"

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