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    • Magazin
    • 16.03.2023 08:52
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    • 16.03.2023 08:53
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    EDHO'nun iki yıldızını da geri istiyorlar! BBCS izleyicisinden çıtayı arşa çıkaracak istek!

    BBCS izleyicisinden çıtayı arşa çıkaracak istek! EDHO'nun iki yıldızını da geri istiyorlar. Salı günlerinin efsanesi haline gelen Ben Bu Cihana Sığmazam yeni oyuncuları kadrosuna katmaya devam ediyor. Dizinin yapım şirketi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Yaman Korkmaz karakteriyle izlediğimiz ünlü oyuncu Engin Benli'yi kadrosuna kattı. Ünlü oyuncunun dizide canlandıracağı karakter büyük heyecan yarattı. Seyirciler şimdi iki ismi daha kadroda görmek istediğini sosyal medyada yaptığı yorumlarda dile getiriyor.

    takvim.com.tr
    BBCS izleyicisinden sürpriz istek!

    atv ekranlarında salı günü izleyicisiyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam hem oyuncu kadrosu hem de konusuyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Dizi son aylarda öyle bir transfer yaptı ki büyük heyecana neden oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde masa üyelerinden Yaman Korkmaz karakterini canlandıran ünlü oyuncu Engin Benli, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Tatavalı karakteriyle katıldı. Seyirciler bu gelişme sonrası EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba ve Alparslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in diziye gelmesini istediklerini söylüyor.

    İKİ YILDIZI DA İSTİYORLAR!

    Seyirciler EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba ve Alparslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in diziye gelmesini istediklerini söylüyor.

    EFSANE İSİMLERDENDİ

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas Çakırbeyli'ni canlandıran Ozan Akbaba dizinin efsane isimleri arasında yer alıyordu.

        Özellikle İlyas, ağabeyi Hızır ortadan her kaybolduğunda, vurulduğunda ve yaralandığında Çakırbeyli ailesinin başına geçiyor ve sert tavırlarıyla düşmanlarını perişan ediyordu.

        Bu davranışları nedeniyle her daim olduğu gibi izleyicinin favori karakterleri arasındaydı.

        "İLYAS'IN NE YAPACAĞI BELLİ OLMAZ"

        Hatta masa üyesi Ateş, Hızır ve Tipi'ye ihanet ettiği zaman İlyas'tan korkarak "Hepsinin ne yapacağı az çok tahmin edilir. Ama İlyas'ın ne yapacağı tahmin edilemez" diyordu.
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            Haberler Magazin EDHO'nun iki yıldızını da geri istiyorlar! BBCS izleyicisinden çıtayı arşa çıkaracak istek!
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