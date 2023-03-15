EDHO'nun iki yıldızını da geri istiyorlar! BBCS izleyicisinden çıtayı arşa çıkaracak istek!

atv ekranlarında salı günü izleyicisiyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam hem oyuncu kadrosu hem de konusuyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Dizi son aylarda öyle bir transfer yaptı ki büyük heyecana neden oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde masa üyelerinden Yaman Korkmaz karakterini canlandıran ünlü oyuncu Engin Benli, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Tatavalı karakteriyle katıldı. Seyirciler bu gelişme sonrası EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba ve Alparslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in diziye gelmesini istediklerini söylüyor.