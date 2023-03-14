Yalı Çapkını'nın finali ifşa oldu seyirci şaştı kaldı! "Bu yürek böyle bir sona hazır değil..."

Fenomen dizi Yalı Çapkını dizisinin şok gelişmeler ardı sıra yaşanıyor. Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken dizi, hem ülkede hem de yurt dışında aldığı başarılarla adından sıkça söz ettirdi. Yalı Çapkını'nda bomba final iddiası ise seyirciyi şoktan şoka soktu. Ancak son bölümlerde ortaya atılan iddialarla birlikte dizinin finali merak konusu oldu. Ortaya finalle ilgili öyle iddialar atıldı ki izleyiciler şaşıp kalacak. Finali iple çeken izleyiciler şimdi iddiaların doğru çıkıp çıkmayacağına odaklandı.
BOMBA FİNAL İDDİASI
Dizinin finaliyle ilgili ortaya bomba bir iddia atıldı. Söylentilere göre, ilk günden bu yana Ferit'in yalanlarıyla boğuşan Seyran, Ferit'i terk edecek.
Final bölümlerine doğru hayattaki her şeyini tek tek kaybeden Ferit'in final bölümünde intihar ederek öleceği iddia edildi.