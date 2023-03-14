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    • Magazin
    • 15.03.2023 09:05
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    • 15.03.2023 09:05
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    Yalı Çapkını'nın finali ifşa oldu seyirci şaştı kaldı! "Bu yürek böyle bir sona hazır değil..."

    Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkınıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Söylentilere göre, diziye ilk günden bu yana damga vuran Ferit karakteri, yalanları ve ihanetleriyle mücadele eden Seyran'ı terk edecek. Seyran'ın hayatındaki her şeyini kaybeden Ferit'in, final bölümünde intihar ederek hayatına son vereceği söyleniyor. Bu durum, Aşk-ı Memnu'daki Bihter'in akıbetine benzetiliyor. Yalı Çapkını dizisi senaristlerinden beklenmedik karar geldi. Bihter ve Behlül'ün kaderini yaşatacaklar.

    takvim.com.tr
    Yalı Çapkını’nda bomba final iddiası!

    Fenomen dizi Yalı Çapkını dizisinin şok gelişmeler ardı sıra yaşanıyor. Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken dizi, hem ülkede hem de yurt dışında aldığı başarılarla adından sıkça söz ettirdi. Yalı Çapkını'nda bomba final iddiası ise seyirciyi şoktan şoka soktu. Ancak son bölümlerde ortaya atılan iddialarla birlikte dizinin finali merak konusu oldu. Ortaya finalle ilgili öyle iddialar atıldı ki izleyiciler şaşıp kalacak. Finali iple çeken izleyiciler şimdi iddiaların doğru çıkıp çıkmayacağına odaklandı.

    BOMBA FİNAL İDDİASI

    Dizinin finaliyle ilgili ortaya bomba bir iddia atıldı. Söylentilere göre, ilk günden bu yana Ferit'in yalanlarıyla boğuşan Seyran, Ferit'i terk edecek.

    Final bölümlerine doğru hayattaki her şeyini tek tek kaybeden Ferit'in final bölümünde intihar ederek öleceği iddia edildi.

        FERİT ÖLECEK

        Yani kısacası, Ferit karakteri finalde Aşk-ı Memnu'daki Bihter gibi intihar ederek yaşamına son verecek.

        DUYAN ŞAŞTI KALDI

        Ortaya atılan iddialar ve Yalı Çapkını'nın finalinin böyle bir sonla bitecek olması seyircileri oldukça şaşırttı.

        Dizi son zamanlarda büyük bir ilgiyle izlenirken finalinin bu şekilde sonlanacak olması seyircilerin tepkisine neden oldu.

            "ARTIK İZLENMEZ"

            Ancak final bölümünün seyircileri tatmin etmeyebileceği düşünülüyor. Dizinin final bölümünü izlemek isteyenler ise bu iddiaların gerçek olup olmadığını merakla bekliyor.
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            Haberler Magazin Yalı Çapkını'nın finali ifşa oldu seyirci şaştı kaldı! "Bu yürek böyle bir sona hazır değil..."
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