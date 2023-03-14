Tahtı da tacı da kaptıracaklar! Gönül Dağı'nın biletini kesecek dizi belli oldu!

Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş arşa çıktı. TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan dizide heyecan devam ederken izleyicileri meraklandıracak bir haber paylaşıldı. Dizinin yapımcılığını üstlenen Köprü Film yeni bir dizi projesi için harekete geçti. Bildirilen son gelişmelere göre, Köprü Film TRT Dijital'de izleyiciyle buluşacak bir proje için çalışmalara başladı. Adı Modern Doğu Masalları olarak belirlenen dizinin oyuncu kadrosunda Feyyaz Duman, Semih Ertürk ve Mehmet Atay gibi ünlü isimler yer alacak.