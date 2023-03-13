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    • Magazin
    • 13.03.2023 10:07
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    • 13.03.2023 10:13
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    Yılmaz Gruda hasta mı, hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Yılmaz Gruda kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte eşi ve çocukları...

    Son dakika haberine göre usta oyuncu Yılmaz Gruda hastaneye kaldırıldı. Türk sinema ve tiyatro tarihinin duayen isimlerinden olan Gruda'nın kötü haberini alan sevenleri hemen internet arama motorlarında araştırmalara koyuldu. Peki Yılmaz Gruda hasta mı, hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Yılmaz Gruda kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte eşi ve çocukları...

    Yılmaz Gruda hasta mı, hastalığı ne, sağlık durumu nasıl?

    Yılmaz Gruda'dan korkutan haber! Apar topar hastaneye kaldırılan Yılmaz Gruda'nın son durumu merak ediliyor. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören usta oyuncunun menajeri Tümay Özokur, sosyal medya hesabı üzerinden yardım istedi. Peki Yılmaz Gruda'nın nesi var, hasta mı, hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Yılmaz Gruda kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

    YILMAZ GRUDA HASTA MI, HASTALIĞI NE, SAĞLIK DURUMU NASIL?

    Son dakika...Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Yılmaz Gruda, Şişli Etfal Seyrantepe Kampüsü'ndaki hastaneye kaldırıldı.Gruda'nın tedavisinin kırmızı alanda yapıldığını ifade eden menajeri Tümay Özokur, Instagram hesabı üzerinden bakanlığa seslendi ve şu sözlerle yardım istedi;

    "Ustamız, hocamız Yılmaz Gruda Şişli Etfal Seyrantepe Kampusu kırmızı alanda yatmakta… Hekimler yoğun bakım ya da servise karar vermek üzere… 4 gün önce serviste 5 gün yatırıldı ve düzeldi diye çıkarıldı. Lütfen yoğun bakımda tedavisi yapılsın"

    YILMAZ GRUDA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    14 Temmuz 1930 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Tam adı Ahmet Yılmaz Gruda'dır. Babasının adı Hasan, annesinin adı Emine Mediha'dır. İlk Okulu İstanbul 12. İlkokulunda okudu. Anne-babası ayrıldığı için 5.sınıftayken Ankara'ya göç etti, ticaretle uğraşan babasının yanında büyüdü.

    Ortaokulu Ankara da okudu. Yılmaz Gruda Ankara Ticaret Lisesi'ndeki eğitim sürecini 2. Sınıfta yarıda bırakarak Ankara'da banka memurluğu yapmaya başladı, daha sonra İstanbul'da Yeni Sabah gazetesinde muhasebecilik yaptı. 1954 yılında istifa ederek Tiyatro Derneği Cep Tiyatrosu'nda 1955-1956 yıllarında iki sezon sahneye çıktı.

        Daha sonra da Küçük Sahne, Dormen Tiyatrosu, Ankara Devlet Tiyatrosu, Ankara Meydan Sahnesi, Ulvi Uraz, Nisa Serezli - Tolga Aşkıner gibi topluluklarda oynadı. Bu dönemde rol aldığı oyunlar arasında Eugene O'Neill'den Karaağaçlar Altında (1957), Brandon Thomas' tan Teyzesi (1957), Bevan-Trzcinski'den Kamp 17 (1957), Macchiavelli'den Aşk Otu (1958), Turgut Özakman'dan Duvarların Ötesi (1959), Nikolay Vasilyeviç Gogol'den Müfettiş (1959), Refik Erduran'dan İkinci Baskı (1961), Alec Coppell'dan Gazebo (1961), Haldun Taner'den Günün Adamı (1961), Agatha Christie'den Fare Kapanı (1962), Peter Ustinov'dan Romanoffla Jülyet (1962) sayılabilir. Muammer Karaca tiyatrosunu yönetti.

        1950'li yıllarda yazdığı şiirleri çeşitli dergilerde yayımlandı. Televizyon, Kabare, Film, Radyo oyuncusu, Genel Sanat Yönetmeni, Öğretim Görevlisi,Tiyatro Yönetmeni, Rejisör, Çağdaş Meddah, Gazeteci, Yazar, Araştırmacı, Şair, Çevirimci, Muhasip, Reklam Metni Yazarlığı gibi işlerde çalıştı. Aynı zamanda Attila İlhan ile beraber mavi hareketini yaratan şairlerdendir.

        Sinema ve dizi filmlerde rol alan ve tiyatro oyunları da yazıp, çeviriler yapan Yılmaz Gruda'nın eserlerinde geleneksel Türk tiyatrosu ve Anton Çehov etkisi açıkça görülür.

        Tek kişilik gösterilerinde geleneksel Türk tiyatrosundan esinlendiği bir oyunculuk anlayışı ortaya koymuştur. Edebiyat alanında kendine özgü şiirleriyle dikkati çekmiştir.

        İlk Şiiri (Memoya Mektup), Yağmur Ve Toprak Dergisi'nde yayınlandı (1945). Kaynak, Mavi, Yeni Ufuklar, Dost, Yeditepe, Şayet, Varlık, Kitaplık, Yücel, Şairler Yaprağı, Şimdilik,Varan, Yelken, Vatan Sanat Eki, Tanin, Oluşum, Soyut, Vatan gibi gazete ve dergilerde yazıları ve şiirleri yayınlandı.

        İstanbul ve Ankara Radyolarında Radyo Tiyatrolarını yönetti ve oynadı. 1959 yılında Stand Up / Çağdaş Meddah'ı sahneledi ve oynadı. Meddah ve Orta Oyununu televizyona getirdi. Ulusal Kanal'da 7 yıl Nasreddin Hoca / Bir Dakika Medya Konuğu programlarını yaptı.

        İstanbul Büyükşehir Gösteri Merkezi ile Bahçelievler Belediye Tiyatrosunda Genel Sanat Yönetmeni, oyuncu, yönetmen ve öğretim görevlisi olarak çalıştı.

        Efendiler Lütfen Şapkanızı Çıkarın (1958), Susanların Sonu (1960) ve Körün Gözü (1960) adlı oyunları yazan Yılmaz Gruda, sahnelerde ve televizyonda meddah gösterileri de gerçekleştirdi.

        Dokuz Dağın Efesi (1959) ile yöneldiği sinemada özellikle karakter rollerinde başarılı oldu. 1949'dan başlayarak dergilerde şiirlerini yayımladı. Toplumsal gerçekçi anlayıştaki şiirlerini Çarmıhtaki Yeni Mehmet (1963) ve Kuyumcular (1980) adlı kitaplarında topladı. Deneme türünde yazılarını içeren Şu Bizim Tiyatromuz (1976) ve müstehcen filmlerin patladığı dönemde uzun yıllar (15 yıl) çalıştığı reklamcılık alanındaki deneyimlerini aktaran Biraz Reklam Alır mısınız? (1986) adlı yapıtları da vardır.

            EVLİLİKLERİ VE ÇOCUKLARI!

            Yılmaz Gruda 1957–1963 tarihleri arasında da balerin ve oyuncu olan Tolga Tiğin ile, 1965–1976 arasında hepimizin tanıdığı usta oyunculardan Ayşen Gruda ile, 1985–2014 tarihleri arasında da Türkan Gruda ile evli kalmıştır.

            Yılmaz Gruda'nın Elvan Gruda, Elgin Gruda adında iki çocuğu vardır.
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