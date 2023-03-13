Yılmaz Gruda hasta mı, hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Yılmaz Gruda kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte eşi ve çocukları...

Yılmaz Gruda'dan korkutan haber! Apar topar hastaneye kaldırılan Yılmaz Gruda'nın son durumu merak ediliyor. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören usta oyuncunun menajeri Tümay Özokur, sosyal medya hesabı üzerinden yardım istedi. Peki Yılmaz Gruda'nın nesi var, hasta mı, hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Yılmaz Gruda kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?
YILMAZ GRUDA HASTA MI, HASTALIĞI NE, SAĞLIK DURUMU NASIL?
Son dakika...Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Yılmaz Gruda, Şişli Etfal Seyrantepe Kampüsü'ndaki hastaneye kaldırıldı.Gruda'nın tedavisinin kırmızı alanda yapıldığını ifade eden menajeri Tümay Özokur, Instagram hesabı üzerinden bakanlığa seslendi ve şu sözlerle yardım istedi;
"Ustamız, hocamız Yılmaz Gruda Şişli Etfal Seyrantepe Kampusu kırmızı alanda yatmakta… Hekimler yoğun bakım ya da servise karar vermek üzere… 4 gün önce serviste 5 gün yatırıldı ve düzeldi diye çıkarıldı. Lütfen yoğun bakımda tedavisi yapılsın"
YILMAZ GRUDA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
14 Temmuz 1930 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Tam adı Ahmet Yılmaz Gruda'dır. Babasının adı Hasan, annesinin adı Emine Mediha'dır. İlk Okulu İstanbul 12. İlkokulunda okudu. Anne-babası ayrıldığı için 5.sınıftayken Ankara'ya göç etti, ticaretle uğraşan babasının yanında büyüdü.
Ortaokulu Ankara da okudu. Yılmaz Gruda Ankara Ticaret Lisesi'ndeki eğitim sürecini 2. Sınıfta yarıda bırakarak Ankara'da banka memurluğu yapmaya başladı, daha sonra İstanbul'da Yeni Sabah gazetesinde muhasebecilik yaptı. 1954 yılında istifa ederek Tiyatro Derneği Cep Tiyatrosu'nda 1955-1956 yıllarında iki sezon sahneye çıktı.