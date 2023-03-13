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    • Magazin
    • 14.03.2023 10:57
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    • 14.03.2023 10:57
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    Seyirciye kazan kaldırttılar! Yeni Aşk-ı Memnu'nun oyuncu kadrosunu gören sinir küpüne döndü!

    Günümüzde hala dijital platformlarda popülerliğini koruyan Aşk-ı Memnu film olarak geri dönüyor. Yıllar sonra beklenen haber geldi. Aşk-ı Memnu'nun film uyarlaması olan Bihter için geri sayım başladı. Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından uyarlanan dizinin film versiyonu bazı izleyicilerin tepkisini çekerken bazı izleyiciler durumu son derece olumlu karşıladı. Son olarak filmin Adnan Bey'i Osman Sonant ile Behlül'ü Boran Kuzum'dan yeni poz geldi. Ancak yeni Aşk-ı Memnu oyuncu kadrosunu gören sinir küpüne döndü.

    Yeni Aşk-ı Memnu’nun oyuncu kadrosu göreni şok ediyor!

    Tam 15 yıl önce Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve 2 yıl sonra final yapan Aşk-ı Memnu dizisinin film versiyonu geliyor. Dizinin oyuncu kadrosu da A'dan Z'ye değişiyor. Yeni Aşk-ı Memnu oyuncu kadrosunu görenler ise şaşkına dönüyor. Kadroda öyle isimler var ki herkes şaşıp kalıyor. Merakla beklenen filmde bu kez Bihter karakterini Farah Zeynep Abdullah canlandırırken Behlül ise Boran Kuzum olacak. Dizinin yeni oyuncuları Osman Sonant ve Boran Kuzum'dan yeni poz geldi. Şimdi izleyiciler heyecanla filmi beklemeye başladı.

    FİLM OLARAK GERİ DÖNÜYOR

    Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in başrollerinde yer aldığı ve Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu, sinema filmine uyarlanıyor.

    KADROYU SİL BAŞTAN YENİLENDİ

    Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir, Nezaket Erden ve Lorin Menhart'ın kadrosunda bulunduğu "Bihter" filmi için geri sayım başladı.

        TAFF Pictures imzalı filmde başrol karakter Bihter'i başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah canlandırırken Nihal'i ise genç oyuncu Helin Kandemir oynayacak.

        Filmde Nebahat Çehre'nin rolü Firdevs Yöreoğlu'nu Hande Ataizi üstlenecek.

        İŞTE YENİ ADNAN ZİYAGİL

        Filmde Adnan Ziyagil'i canlandıracak oyuncu da belli oldu. Daha önce sayısız projede rol alan 43 yaşındaki oyuncu Osman Sonant karaktere hayat verecek.

            SEYİRCİ ŞAŞKIN...

            Heyecanla beklenen filmin Netflix'te yayınlanması planlanıyor. Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından uyarlanan dizinin film versiyonu bazı izleyicilerin tepkisini çekerken bazı izleyiciler durumu son derece olumlu karşıladı.
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            Haberler Magazin Seyirciye kazan kaldırttılar! Yeni Aşk-ı Memnu'nun oyuncu kadrosunu gören sinir küpüne döndü!
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