Seyirciye kazan kaldırttılar! Yeni Aşk-ı Memnu'nun oyuncu kadrosunu gören sinir küpüne döndü!

Tam 15 yıl önce Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve 2 yıl sonra final yapan Aşk-ı Memnu dizisinin film versiyonu geliyor. Dizinin oyuncu kadrosu da A'dan Z'ye değişiyor. Yeni Aşk-ı Memnu oyuncu kadrosunu görenler ise şaşkına dönüyor. Kadroda öyle isimler var ki herkes şaşıp kalıyor. Merakla beklenen filmde bu kez Bihter karakterini Farah Zeynep Abdullah canlandırırken Behlül ise Boran Kuzum olacak. Dizinin yeni oyuncuları Osman Sonant ve Boran Kuzum'dan yeni poz geldi. Şimdi izleyiciler heyecanla filmi beklemeye başladı.
FİLM OLARAK GERİ DÖNÜYOR
Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in başrollerinde yer aldığı ve Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu, sinema filmine uyarlanıyor.
KADROYU SİL BAŞTAN YENİLENDİ
Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir, Nezaket Erden ve Lorin Menhart'ın kadrosunda bulunduğu "Bihter" filmi için geri sayım başladı.