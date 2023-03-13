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    • Magazin
    • 13.03.2023 07:14
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    • 13.03.2023 07:24
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    2023 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte 95. Oscar Ödülleri'ni kazananların tam listesi

    Son dakika haberi! Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 95. Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. Katılımcıların törene gelişlerinde üzerinde yürüdükleri geleneksel kırmızı halı yerine, bu yıl bej rengi halının kullanılması dikkati çekti. En İyi Film ödülü "Everything Everywhere All At Once"a gitti. Film toplam 7 ödül aldı. İşte Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen törende ödül alanlar isimler...

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    2023 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu!

    Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 95. Akademi Ödülleri'ni kazananlar belli oldu.

    95. Oscar Ödül Töreni, ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlendi. Törenin sunuculuğunu komedyen Jimmy Kimmel üstlendi.

    EVERYTHİNG EVERYWHERE ALL AT ONCE TOPLAM 7 ÖDÜL ALDI
    En İyi Film ödülü "Everything Everywhere All At Once"a gitti. Film toplam 7 ödül aldı.

    Diğer taraftan, ilk kez Asya kökenli bir kadın, Michelle Yeoh, En iyi Kadın Oyuncu ödülüne sahip oldu. Yeoh aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) İyi Niyet Elçisi.

    KIRMIZI HALI YOKTU
    Katılımcıların törene gelişlerinde üzerinde yürüdükleri geleneksel kırmızı halı yerine, bu yıl bej rengi halının kullanılması dikkati çekti.

    Törende bazı ünlüler, mavi kurdele takarak BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) "Sığınmacılarla Birlikteyim" kampanyasına destek verdi.

    Şarkıcı Rihanna ve Lady Gaga törende sahne aldı. Lady Gaga törenin başında giydiği kıyafetini değiştirerek sahneye kot pantolon ve tişört ile makyajsız olarak çıktı.

    Geçen sene canlı yayında sunucu Chris Rock'ı tokatlayarak törenin gündemine damga vuran oyuncu Will Smith ise seyirciler arasında yer alamadı. Smith'in bu olay nedeniyle 10 yıl boyunca Oscar Ödül törenine katılımı yasaklanmıştı.

    95. Oscar Ödüllerinin kazananları şunlar oldu:

    EN İYİ FİLM

    KAZANAN: Everything Everywhere All at Once

    All Quiet on the Western Front
    Avatar: The Way of Water

    The Banshees of Inisherin
    Elvis
    The Fabelmans
    Tár
    Top Gun: Maverick
    Triangle of Sadness
    Women Talking

        EN İYİ YÖNETMEN
        KAZANAN:         Daniel Kwan, Daniel Scheinert - Everything Everywhere All at Once

        Martin McDonagh -The Banshees of Inisherin

        Steven Spielberg - The Fabelmans

        Todd Field - Tár

        Ruben Östlund - Triangle of Sadness

        EN İYİ KADIN OYUNCU
        KAZANAN:         Michelle Yeoh - Everything Everywhere All At Once

        Geceye damga vuran film başrol oyuncusu Michelle Yeoh'ya en iyi kadın oyuncu ödülünü getirdi. Yeoh da teşekkür konuşmasını yaparken gözyaşlarına hakim olamadı. Bir yandan ağlarken bir yardan kahkahalarla güldü.

        Cate Blanchett- Tár

        Ana de Armas - Blonde

        Andrea Riseborough - To Leslie

        Michelle Williams - The Fabelmans

        EN İYİ ERKEK OYUNCU

        KAZANAN: Brendan Fraser - The Whale

        YİNE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
        Geçen yıl katıldığı festivallerde dakikalarca alkışlanan, ödüller kazanan The Whale (Balina) bu kez de başrol oyuncusu Brendan Fraser'a bir Oscar getirdi. Bir anda başarıyı yakaladığı kariyeri uğradığı tacizin ardından tepetaklak olan Fraser için The Whale aynı zamanda kariyerinde yeniden doğuşu simgesi. Fraser, geçen yılki bütün festivallerde olduğu gibi Oscar töreninde de teşekkür konuşması yaparken gözyaşlarını tutamadı, nefesine hakim olamadı.

        Austin Butler - Elvis

        Colin Farrell - The Banshees of Inisherin

        Paul Mescal - Aftersun

        Bill Nighy - Living




            EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
            KAZANAN:             Ke Huy Quan - Everything Everywhere All At Once


            Brendan Gleeson - Banshees of Inisherin

            Brian Tyree Henry - Causeway

            Judd Hirsch - The Fabelmans

            Barry Keoghan - The Banshees of Inisherin

            - En İyi Film: "Everything Everywhere All At Once"

            - En İyi Kadın Oyuncu: Michelle Yeoh, "Everything Everywhere All At Once"

            - En İyi Erkek Oyuncu: Brendan Fraser, "The Whale"

            - En İyi Yönetmen: Daniel Kwan ve Daniel Scheinert, "Everything Everywhere All At Once"

            - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jamie Lee Curtis, "Everything Everywhere All At Once"

            - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ke Huy Quan, "Everything Everywhere All At Once"

            - En İyi Uluslararası Film: "All Quite On The Western Front" (Almanya)

            - En İyi Özgün Senaryo: "Everything Everywhere All At Once"

            - En İyi Uyarlama Senaryo: "Women Talking"

            - En İyi Belgesel: "Navalny"

            - En İyi Kısa Belgesel: "The Elephant Whisperers"

            - En İyi Animasyon Filmi: "Pinocchio"

            - En İyi Sinematografi: James Friend, "All Quite On The Western Front"

            - En İyi Görsel Efekt: "Avatar: The Way of Water"

            - En İyi Film Kurgusu: "Everything Everywhere All At Once"

            - En İyi Film Müziği: "All Quite On The Western Front"

            - En İyi Özgün Şarkı: RRR, "Naatu Naatu"

            - En İyi Ses Kurgusu: "Top Gun: Maverick"

            - En İyi Yapım Tasarımı: "All Quite On The Western Front""

            - En İyi Kısa Film: "An Irish Goodbye"

            - En İyi Kısa Animasyon: "The Boy, The Mole, The Fox and The Horse"

            - En İyi Kostüm Tasarımı: "Black Panda: Wakanda Forever"

            - En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: "The Whale"

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            Haberler Magazin 2023 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte 95. Oscar Ödülleri'ni kazananların tam listesi
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