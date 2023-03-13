2023 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte 95. Oscar Ödülleri'ni kazananların tam listesi

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 95. Akademi Ödülleri'ni kazananlar belli oldu.

95. Oscar Ödül Töreni, ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlendi. Törenin sunuculuğunu komedyen Jimmy Kimmel üstlendi.

EVERYTHİNG EVERYWHERE ALL AT ONCE TOPLAM 7 ÖDÜL ALDI

En İyi Film ödülü "Everything Everywhere All At Once"a gitti. Film toplam 7 ödül aldı.

Diğer taraftan, ilk kez Asya kökenli bir kadın, Michelle Yeoh, En iyi Kadın Oyuncu ödülüne sahip oldu. Yeoh aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) İyi Niyet Elçisi.

KIRMIZI HALI YOKTU

Katılımcıların törene gelişlerinde üzerinde yürüdükleri geleneksel kırmızı halı yerine, bu yıl bej rengi halının kullanılması dikkati çekti.