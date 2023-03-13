2023 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte 95. Oscar Ödülleri'ni kazananların tam listesi

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 95. Akademi Ödülleri'ni kazananlar belli oldu.
95. Oscar Ödül Töreni, ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlendi. Törenin sunuculuğunu komedyen Jimmy Kimmel üstlendi.
EVERYTHİNG EVERYWHERE ALL AT ONCE TOPLAM 7 ÖDÜL ALDI
En İyi Film ödülü "Everything Everywhere All At Once"a gitti. Film toplam 7 ödül aldı.
Diğer taraftan, ilk kez Asya kökenli bir kadın, Michelle Yeoh, En iyi Kadın Oyuncu ödülüne sahip oldu. Yeoh aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) İyi Niyet Elçisi.
KIRMIZI HALI YOKTU
Katılımcıların törene gelişlerinde üzerinde yürüdükleri geleneksel kırmızı halı yerine, bu yıl bej rengi halının kullanılması dikkati çekti.
Törende bazı ünlüler, mavi kurdele takarak BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) "Sığınmacılarla Birlikteyim" kampanyasına destek verdi.
Şarkıcı Rihanna ve Lady Gaga törende sahne aldı. Lady Gaga törenin başında giydiği kıyafetini değiştirerek sahneye kot pantolon ve tişört ile makyajsız olarak çıktı.
Geçen sene canlı yayında sunucu Chris Rock'ı tokatlayarak törenin gündemine damga vuran oyuncu Will Smith ise seyirciler arasında yer alamadı. Smith'in bu olay nedeniyle 10 yıl boyunca Oscar Ödül törenine katılımı yasaklanmıştı.
95. Oscar Ödüllerinin kazananları şunlar oldu:
EN İYİ FİLM
KAZANAN: Everything Everywhere All at Once
All Quiet on the Western Front
Avatar: The Way of Water
The Banshees of Inisherin
Elvis
The Fabelmans
Tár
Top Gun: Maverick
Triangle of Sadness
Women Talking