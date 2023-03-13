Kurtlar Vadisi mi Ezel mi? Hangisi daha iyi? Sosyal medyayı ikiye bölen tartışma!

2003 yılında izleyici karşısına çıkan Kurtlar Vadisi ile 2009'da başlayan Ezel dizisinin kıyaslamaları sosyal medyada sık sık yapılıyor. Bilindiği gibi Kurtlar Vadisi'nin ardından pek çok benzer dizi çekilmiş ancak istenen başarıyı elde edilememişti. İki dizi suçlu yeraltı dünyasına odaklanmaları ve karakterlerin intikam arzusu gibi bazı benzerlikleri paylaşıyor. Tabii bu noktada farklı hikayeleri, karakterleri ve temaları var. Sizlere şimdi iki diziyle ilgili benzer ve farklı detayları anlatacağız.