Usta oyuncu Haluk Bilginer'den ilk açıklama! Haluk Bilginer sağlık durumu nasıl, hastalığı neydi? Sahnede fenalaştı!

Haluk Bilginer, "Kundakçı" isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde sahnede fenalaştı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Usta oyuncunun sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Haluk Bilginer sağlık durumu nasıl? Haluk Bilginer hastalığı neydi? İşte detaylar...
ARKADAŞLARI DUYURDU!
68 yaşındaki ünlü oyuncu çağrılan ambulansa hastaneye kaldırıldı. Ekip arkadaşları da usta oyuncunun tansiyon problemi yaşadığını ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.
"DURUMU GAYET İYİ, SİZLERE SEVGİLERİNİ YOLLUYOR"
Tedavi altına alınan Haluk Bilginer'in bilincinin açık olduğu belirtildi. Ekip arkadaşları, 68 yaşındaki Haluk Bilginer'in tansiyon sorunu yaşadığını ifade etti.
Oyun Atölyesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada Bilginer'in durumuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Merak eden sevgili seyircilerimiz, bu akşam oyunda Haluk beyin tansiyonu düşmüştür.
Durumu şimdi gayet iyi. Sizlere sevgilerini ve saygılarını yolluyor."
Haluk Bilginer, 1954 doğumlu sinema ve tiyatro oyuncusu 68 yaşındadır.
HALUK BİLGİNER KİMDİR ?
5 Haziran 1954 günü sigortacı Tahsin Bey ile ev hanımı Bedriye Hanım'ın üç çocuğunun ortancası olarak dünyaya gelmiştir.
İzmir Türk Koleji mezunudur. Lise son sınıfta okulunun tiyatro koluna girdi ve Cahit Gürkan'ın öğrencisi oldu.