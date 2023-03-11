Kalpten istenen ismi çağırdılar! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni transferi seyirciye mutluluk katar!

atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümü için geri sayım sürüyor. Dizinin yeni bölümlerinde heyecan tavan yaparken yeni transfer heyecana neden oluyor. Diziye Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan katılan isimler dikkat çekmeye devam ediyor. EDHO'da Yaman Korkmaz karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Engin Benli Ben Bu Cihana Sığmazam dizisindeki Tatavlalı karakteriyle izleyiciden yine tam not almayı başardı. Ünlü oyuncu çok kısa bir sürede Tatavlalı karakteriyle izleyiciden tam not aldı.