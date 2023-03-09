Acun Ilıcalı'nın kaç çocuğu var? Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı evli mi?

Yaklaşık 3 yıldır aşk yaşayan Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı'dan haber var. Ilıcalı'dan 30 yaş küçük olan Ayça Çağla Altunkaya'nın hamile olduğu iddia edilmişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen haberin ardından açıklama geldi. Peki Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Acun Ilıcalı'nın kaç çocuğu var? Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı evli mi? Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında? İşte detaylar...
AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA HAMİLE Mİ?
Ayça Çağla Altunkaya'nın hamile olduğu öne sürülmüştü. Üstelik bebeklerinin cinsiyetinin de erkek olduğu iddia ediliyordı.
YALANLADI!
Mehmet Üstündağ, Ilıcalı ile görüştüğünü belirterek, ''Bugün çıkan bir haberde Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Altunkaya'nın hamile olduğu iddia edildi.
Dört çocuğu olan Ilıcalı'nın beşinci kez Baba olacağı yazıldı.Bu iddialar üzerine aradığımın Acun Ilıcalı, haberin kesinlikle doğru olmadığını söyledi. Depremzedeler için yaptığı yardım kampanyalarıyla yaraları sarmaya çabalayan Ilıcalı, hem kız arkadaşının yıpratılmasına ve bu yalan haberle gündeme gelmekten son derece üzgündü.'' açıklamasında bulundu.
ACUN ILICALI'NIN ÇOCUKLARI!
Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı, 1990 doğumlu. Acun Ilıcalı'nın Begüm adında da bir torunu var.
Ilıcalı ve Zeynep Ilıcalı çiftinin büyük kızlarının ismi Leyla, küçük kızlarının ismi ise Yasemin.
Ilıcalı'nın en son evliliği olan Şeyma Subaşı ile de Melisa isimli bir kızı bulunuyor.