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    • Magazin
    • 10.03.2023 11:11
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    • 10.03.2023 11:28
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    Gönül Dağı'nın yeni transferi diziye ilaç gibi gelir! Apar topar Dilek'in yerine geçirecekler!

    TRT 1 ekranlarında macerasına tam gaz devam eden Gönül Dağı dizisinin son bölümünde bomba gelişmeler yaşandı. Diziye son olarak güzel oyuncu Merve Yıldız katıldı. Taner, Yasemin ile evlenme kararıyla herkesi şok etmişti. Bilindiği üzere Dilek karakteri geçen sezonunun sonunda diziye veda ederken yerine geçecek isim merak ediliyordu. Diziye birkaç isim katılsa da Taner'in Yasemin ile nikah masasına oturmaya karar vermişti. Ancak son bölümlerde yaşanan olaylar izleyici şoktan şoka soktu. Şimdi heyecanla yeni bölümün yayınlanacağı gün bekleniyor.

    takvim.com.tr
    Gönül Dağı’nın yeni transferi diziye ilaç gibi gelir!

    Gönül Dağı'nın yeni transferi diziye ilaç gibi gelir. Apar topar Dilek'in yerine geçirecekler. Cumartesi akşamları saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Gönül Dağı dizisinde yaşanan son olaylar izleyicileri şaşırttı. Dilek'i acı ölümünün ardından yoluna tek başına devam etmek isteyen Taner aldığı kararla herkesi şoke etti. Taner, Yasemin ile nikah masasına oturma kararı aldı. Diziye Yasemin rolüyle katılan isim ise Merve Yıldız oldu.

    İŞTE DİZİYE KATILAN İSİM

    Gönül Dağı dizisinin son bölümünde bomba gelişmeler yaşanırken diziye son olarak güzel oyuncu Merve Yıldız dahil oldu.

    Taner, Yasemin ile evlenme kararıyla herkesi şok etmişti. Ancak son olaylar izleyicileri şaşırttı. Bilindiği üzere Dilek karakteri geçen sezonunun sonunda diziye veda etmişti ve yerine geçecek isim merak konusuydu.

        Diziye birkaç isim katılsa da Taner'in Yasemin ile nikah masasına oturmaya karar vermişti. Ancak son bölümlerde yaşanan olaylar izleyici şoktan şoka soktu.

        BEKLENMEDİK BİR ENGEL!

        Amcaoğulları hayallerine bir adım daha yaklaşır. Bilişim Vadisi'ni kurmak için kolları sıvayan amcaoğulları, beklemedikleri bir engelle karşılaşır.

        Selma, Divane'nin kızına kavuşabilmesi için ipuçlarının peşindedir. Dursun Çavuş'a ulaşmaya çalışan Selma, sırrı bilen tek kişinin tanıdığı biri olduğunu öğrenir.

            Nikahın son anda iptal olmasını hazmedemeyen Yasemin, Kaya Ailesi'ni rahatsız etmeye devam eder. Define yüzünden hapse giren Hüseyin ve Muammer'i burada zorlu günler beklemektedir.
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