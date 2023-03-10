Gönül Dağı'nın yeni transferi diziye ilaç gibi gelir. Apar topar Dilek'in yerine geçirecekler. Cumartesi akşamları saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Gönül Dağı dizisinde yaşanan son olaylar izleyicileri şaşırttı. Dilek'i acı ölümünün ardından yoluna tek başına devam etmek isteyen Taner aldığı kararla herkesi şoke etti. Taner, Yasemin ile nikah masasına oturma kararı aldı. Diziye Yasemin rolüyle katılan isim ise Merve Yıldız oldu.