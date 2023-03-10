Gönül Dağı'nın yeni transferi diziye ilaç gibi gelir. Apar topar Dilek'in yerine geçirecekler. Cumartesi akşamları saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Gönül Dağı dizisinde yaşanan son olaylar izleyicileri şaşırttı. Dilek'i acı ölümünün ardından yoluna tek başına devam etmek isteyen Taner aldığı kararla herkesi şoke etti. Taner, Yasemin ile nikah masasına oturma kararı aldı. Diziye Yasemin rolüyle katılan isim ise Merve Yıldız oldu.
İŞTE DİZİYE KATILAN İSİM
Gönül Dağı dizisinin son bölümünde bomba gelişmeler yaşanırken diziye son olarak güzel oyuncu Merve Yıldız dahil oldu.
Taner, Yasemin ile evlenme kararıyla herkesi şok etmişti. Ancak son olaylar izleyicileri şaşırttı. Bilindiği üzere Dilek karakteri geçen sezonunun sonunda diziye veda etmişti ve yerine geçecek isim merak konusuydu.