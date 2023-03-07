Kantarın topuzu iyice kaçtı! Yalı Çapkını 23. bölüm 2. fragmanı: Ferit'in asıl amacı ifşa oluyor!

Cuma günü ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisinde geçen hafta heyecan dolu anlar yaşandı. 22. bölümde Ferit ile Seyran'ın arasının giderek düzeldiği görülürken Kazım'ın neşeli halleri de dikkat çekti. Ayrıca Ferit'in "Eşimle gurur duyuyorum" sözleri ters köşe yapan anlardan oldu. Ayrıca "Aynı yatakta yaşlanacağız" repliği de izleyiciyi duygularından anların başında yer aldı. İzleyiciler şimdi heyecanla bu hafta cuma günü yayınlanacak bölüme odaklandı.