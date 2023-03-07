Kadroyu A'dan Z'ye değiştirdiler! Yeni Aşk-ı Memnu projesi seyirciye damping yaptıracak!

2008 ile 2010 yılları arasına damgasını vuran ve günümüzde hala dijital platformlarda popülerliğini koruyor. Yıllar sonra bomba bir haber geldi. Aşk-ı Memnu'nun film uyarlaması olan Bihter için geri sayım başladı. Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından uyarlanan dizinin film versiyonu bazı izleyicilerin tepkisini çekerken bazı izleyiciler durumu son derece olumlu karşıladı. Son olarak filmin Adnan Bey'i Osman Sonant ile Behlül'ü Boran Kuzum'dan yeni poz geldi.

BİR DÖNEMİN EFSANESİ FİLM OLUYOR

Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in başrollerinde yer aldığı ve Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu, sinema filmine uyarlanıyor.