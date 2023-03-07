Kadroyu A'dan Z'ye değiştirdiler! Yeni Aşk-ı Memnu projesi seyirciye damping yaptıracak!

2008 ile 2010 yılları arasına damgasını vuran ve günümüzde hala dijital platformlarda popülerliğini koruyor. Yıllar sonra bomba bir haber geldi. Aşk-ı Memnu'nun film uyarlaması olan Bihter için geri sayım başladı. Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından uyarlanan dizinin film versiyonu bazı izleyicilerin tepkisini çekerken bazı izleyiciler durumu son derece olumlu karşıladı. Son olarak filmin Adnan Bey'i Osman Sonant ile Behlül'ü Boran Kuzum'dan yeni poz geldi.
BİR DÖNEMİN EFSANESİ FİLM OLUYOR
Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in başrollerinde yer aldığı ve Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu, sinema filmine uyarlanıyor.
KADROYU A'DAN Z'YE DEĞİŞTİRDİLER!
Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir, Nezaket Erden ve Lorin Menhart'ın kadrosunda bulunduğu "Bihter" filmi için geri sayım başladı.
TAFF Pictures imzalı filmde başrol karakter Bihter'i başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah canlandırırken Nihal'i ise genç oyuncu Helin Kandemir oynayacak.