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    • Magazin
    • 08.03.2023 08:56
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    • 08.03.2023 08:56
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    Kadroyu A'dan Z'ye değiştirdiler! Yeni Aşk-ı Memnu projesi seyirciye damping yaptıracak!

    Yeni Aşk-ı Memnu projesi seyirciye damping yaptırır. Kadroyu A'dan Z'ye değiştirdiler. Kanal D ekranlarında 15 yıl önce izleyici karşısına çıkan ve 2 yıl sonra final yapan Aşk-ı Memnu dizisinin film versiyonu geliyor. Dizinin oyuncu kadrosu da A'dan Z'ye değişiyor. Filmde bu kez Bihter karakterini Farah Zeynep Abdullah canlandırırken Behlül ise Boran Kuzum olacak. Şimdi izleyiciler heyecanla filmi bekliyor.

    takvim.com.tr
    Yeni Aşk-ı Memnu projesinde kadro komple değişti!

    2008 ile 2010 yılları arasına damgasını vuran ve günümüzde hala dijital platformlarda popülerliğini koruyor. Yıllar sonra bomba bir haber geldi. Aşk-ı Memnu'nun film uyarlaması olan Bihter için geri sayım başladı. Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından uyarlanan dizinin film versiyonu bazı izleyicilerin tepkisini çekerken bazı izleyiciler durumu son derece olumlu karşıladı. Son olarak filmin Adnan Bey'i Osman Sonant ile Behlül'ü Boran Kuzum'dan yeni poz geldi.

    BİR DÖNEMİN EFSANESİ FİLM OLUYOR

    Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in başrollerinde yer aldığı ve Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu, sinema filmine uyarlanıyor.

    KADROYU A'DAN Z'YE DEĞİŞTİRDİLER!

    Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir, Nezaket Erden ve Lorin Menhart'ın kadrosunda bulunduğu "Bihter" filmi için geri sayım başladı.

    TAFF Pictures imzalı filmde başrol karakter Bihter'i başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah canlandırırken Nihal'i ise genç oyuncu Helin Kandemir oynayacak.

        Filmde Nebahat Çehre'nin rolü Firdevs Yöreoğlu'nu Hande Ataizi üstlenecek.

        İŞTE YENİ ADNAN ZİYAGİL

        Filmde Adnan Ziyagil'i canlandıracak oyuncu da belli oldu. Daha önce sayısız projede rol alan 43 yaşındaki oyuncu Osman Sonant karaktere hayat verecek.

        Heyecanla beklenen filmin Netflix'te yayınlanması planlanıyor. Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından uyarlanan dizinin film versiyonu bazı izleyicilerin tepkisini çekerken bazı izleyiciler durumu son derece olumlu karşıladı.
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        Haberler Magazin Kadroyu A'dan Z'ye değiştirdiler! Yeni Aşk-ı Memnu projesi seyirciye damping yaptıracak!
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